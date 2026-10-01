Vasco da Gama y los jugadores en duda para 2027; ¿qué pasará con Marino Hinestroza?

Vasco da Gama comienza a mirar hacia la temporada 2027 y, en ese proceso, hay varios nombres que todavía no tienen asegurada su continuidad en el plantel. Entre ellos aparecen tres futbolistas colombianos: Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza, cada uno con una situación diferente de cara al próximo año.

De acuerdo con la información publicada por Globo Esporte, el panorama de los tres jugadores dependerá tanto de sus actuaciones durante los próximos meses como de las decisiones que tome el club en el mercado de fichajes. Mientras Cuesta todavía tiene posibilidades de continuar de manera definitiva, Rojas tendría cada vez más complicado permanecer y Marino aparece como un caso particular por su contrato vigente.

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En el caso de Carlos Cuesta, el defensor se encuentra cedido por el Galatasaray de Turquía hasta diciembre. Para quedarse definitivamente con el jugador, Vasco tendría que desembolsar una cantidad importante. “El defensa colombiano está cedido por el Galatasaray de Turquía hasta diciembre, y el Vasco tendrá que pagar 5,75 millones de euros (36,6 millones de reales) si quiere comprarlo de forma permanente. No se descarta la continuidad del defensa titular actual, pero el club acaba de fichar a Gabriel Pereira para esa posición. El rendimiento del jugador con el dorsal número 46 hasta diciembre será un indicador de su futuro y de la respuesta del Vasco en el mercado de fichajes”

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De esta manera, Cuesta todavía tiene una puerta abierta para continuar en Brasil, aunque su rendimiento en la recta final de la temporada será determinante. Además, la llegada de Gabriel Pereira supone competencia directa por un lugar en la defensa y puede influir en la planificación del equipo para 2027.



Una situación diferente atraviesa Johan Rojas. El mediocampista colombiano está a préstamo desde Monterrey y, pese a contar con una opción de compra, su rendimiento durante la temporada no habría convencido al club para hacer uso de ella. “El jugador colombiano está cedido por Monterrey y, debido a su rendimiento irregular, es poco probable que Vasco ejerza su opción de compra al final de la temporada. El club puede adquirirlo definitivamente por US$3,5 millones (R$20,7 millones al tipo de cambio actual), pero el número 10 no es titular habitual y se espera que abandone el club al final del año"

El panorama de Marino Hinestroza es distinto. El extremo colombiano tiene un vínculo contractual de largo plazo con Vasco, por lo que su futuro no depende de una opción de compra. Sin embargo, su situación deportiva sí podría llevar al club a buscar una alternativa.

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Si bien el medio no dio detalles sobre él, el extremo de 24 años tiene contrato hasta diciembre de 2029, aunque no ha mostrado su mejor nivel, y Vasco podría pensar en un préstamo o cesión para que tenga más minutos y retome confianza.