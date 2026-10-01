Real Madrid presiona a la UEFA por investigaciones al Barcelona por el "Caso Negreira"

La UEFA, máximo organismo del fútbol europeo, ha confirmado la recepción de diversos documentos enviados por el Real Madrid sobre el caso Negreira y ha anunciado que "los tendrá en cuenta como parte de su investigación en curso".

"La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el Barcelona y el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el más conocido como 'caso Negreira')", comienza el comunicado.

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"Los inspectores éticos y disciplinarios de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, los cuales tendrán en cuenta como parte de su investigación en curso", termina.

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Florentino Pérez, presidente del club blanco, había anunciado que el Real Madrid estaba recopilando documentos sobre el caso Negreira, en el que se investigan los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), para hacérselos llegar a la UEFA.



"Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", dijo Florentino Pérez en la rueda de prensa del 12 de mayo en la que convocó elecciones a la presidencia del club.

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"Los socios del Madrid están conmigo contra los árbitros de Negreira. El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada", incidió.

En respuesta a esas acusaciones, el Barcelona presentó una demanda previa a la interposición de una querella contra Florentino Pérez por un delito de calumnias. El club azulgrana comunicó en junio, cuando inició el proceso, que, si esta demanda no era "debidamente atendida", la entidad presentaría "la correspondiente querella criminal" contra el presidente del Real Madrid.

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El acto de conciliación entre las partes se celebrará el próximo 25 de noviembre en Madrid, como paso previo a la formalización de la querella.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Foto: AFP

Por su parte, la UEFA había confirmado que mantiene en suspenso desde julio de 2023 el procedimiento abierto meses antes al club azulgrana, pero con posibilidad de reanudarlo de oficio.

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El club azulgrana remitió por escrito un informe a la UEFA al respecto y tras recabar esa información, en julio de 2023, el Comité de Apelación de la UEFA decidió admitir provisionalmente la participación del Barcelona en sus competiciones.

El organismo comunicó que dejaba en suspenso el procedimiento relativo a la admisión del club por el caso Negreira, aunque comunicó que el mismo podrá reanudarse de oficio a petición de los inspectores de Ética y Disciplina (IED) encargados del caso.

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La UEFA señaló entonces que se reservaba "una decisión futura sobre la admisión/exclusión de las competiciones de clubes de la UEFA".

El 'caso Negreira' investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a través de sociedades vinculadas a él.

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La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.