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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “Me preocupa que James Rodríguez y Edwin Cardona hagan pases caminando, muy cortos”

“Me preocupa que James Rodríguez y Edwin Cardona hagan pases caminando, muy cortos”

Tras la victoria 3-1 de Nacional sobre Junior, y con la presencia durante algunos minutos de James Rodríguez y Edwin Cardona, hay opiniones divididas sobre esa dupla en el mediocampo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Edwin Cardona y James Rodríguez Nacional
Edwin Cardona y James Rodríguez Atlético Nacional - Foto:
Nacional Oficial

Siguen pasando los partidos de James Rodríguez en Atlético Nacional y va dejando mejores sensaciones. De hecho, en el duelo frente a Junior de Barranquilla, el mediocampista cucuteño se reportó con una gran asistencia para uno de los goles de Andrés Román. A pesar de eso, para algunos aún no ha mostrado su más alto nivel.

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Y en medio de las declaraciones de su DT, Lucas González, quien expresó que con James, Edwin Cardona y Elías Cabrera sería difícil que les quiten la pelota, hubo una opinión de Norberto Peluffo, en 'Jugada Maestra', especialmente sobre la conexión entre el '10' y el '23' de los 'verdolagas'.

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"El partido me pareció de un nivel de fútbol colombiano, dos equipos que defensivamente muy mal, pero cuando una defensa en un equipo trabaja mucho es cuando no funciona. Me parece que Lucas dijo que se ilusionaban con Cardona y James, me preocuparía es que esos toques fueron caminando, eso quiere decir que dónde estamos en el fútbol colombiano, hago dos o tres pases y a así nadie me la quita con pases cortos", expresó el ex entrenador en el mencionado programada de 'Ditu'.

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"La zona de James, la zona donde transporta y nadie lo presiona, los volantes de marca de Junior qué, hay jugadas que uno no entiende", agregó Peluffo. Por su parte, Javier Castell, afirmó que "va mirando a donde va a lanzar el balón y no es capaz el lateral de retroceder, increíble que eso pase en fútbol profesional".

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Foto: Getty Imágenes

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Por la misma línea, aunque se habló mucho de la calidad de Rodríguez Rubio en los pases, no dudaron en mencionar a otro jugador que fue figura, más allá de la derrota 3-1 del Junior de Barranquilla. "La asistencia de James es un pase espectacular, pero también hay una jugada magistral, y si es igual o mejor, que es lo que hace Teófilo Gutiérrez y el centro de Castrillón a Paiva, pero lo que hace 'Teo', sale del fuera de juego, deja pasar y se organiza para pedirla".

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Peluffo aseguró que "esas fueron las dos mejores jugadas, pero si ese es el nivel, 'Teo' con 41 años termina marcando diferencia, entonces James en cualquier momento puede meter una pelota con tantas ventajas, el partido me dejo preocupado, estos dos equipos estarán en Copa Libertadores y hay que mejorar muchísimo".

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