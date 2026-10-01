¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich, tras las fechas FIFA?

Por estos días, las ligas más importantes del mundo se encuentran en pausa por cuenta de la fecha FIFA y hasta dentro de una semana retomarán acción. Luis Díaz es uno de los jugadores que sigue concentrado en el Bayern Múnich, tras no ser convocado a la Selección Colombia, dándole prioridad a su estado físico y el apretado calendario de partidos que ha tenido este años tanto en su club como en el combinado nacional.

Díaz Marulanda entrena junto a otros compañeros bajo las ordenes de Vincent Kompany para ponerse a punto en el regreso de la Bundesliga. Bayern no cuenta en estos momentos con figuras importantes como Harry Kane y Michael Olise, quien están disputando la Liga de las Naciones con Inglaterra y Francia, respectivamente.

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Al colombiano se le ha visto muy activo en las prácticas e incluso se le vio en un reto de penaltis con su compañero Josip Stanisic.

Luis Díaz en una de las prácticas con Bayern Múnich. Foto oficial del Bayern Múnich.

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El parón internacional aún está en pleno desarrollo, pero el cargado mes de octubre ya empieza a vislumbrarse. Hasta el próximo martes 6 de octubre) los internacionales de la plantilla del Bayern todavía afrontarán compromisos con sus respectivas selecciones.



Después de su regreso a Múnich, a los jugadores del 'gigante bávaro' les espera un calendario frenético. Desde el duelo regional contra el FC Augsburg (10/10) hasta el clásico de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund a finales de mes (31/10), el equipo de Vincent Kompany afrontará siete partidos en apenas 22 días.

A mediados de mes, el Bayern viajará al extremo norte para enfrentarse al campeón noruego, el Viking Stavanger (13/10). Después llegarán los partidos en casa contra el Leipzig en la Bundesliga (17/10), el Arsenal FC en la Champions League (21/10) y el 1. FC Magdeburg en la Copa DFB (28/10), además de otra visita al campo del Sport-Club Freiburg (25/10).

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Cabe recordar, que, en la Liga de Alemania, Bayern marcha segundo en la tabla de posiciones con 10 puntos en cuatro jornadas, siendo solamente superado por el Borussia Dortmund, que hasta el momento hace una campaña perfecta.