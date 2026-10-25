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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juventus, con Jhon Lucumí y Juan David Cabal, superó 2-0 a Lecce, en la Serie A de Italia

Juventus, con Jhon Lucumí y Juan David Cabal, superó 2-0 a Lecce, en la Serie A de Italia

Este domingo, en la fecha 8 de la Liga de Italia, Juventus salió victorioso en su visita al Lecce. Jhon Lucumí jugó todo el partido y Juan David Cabal tuvo minutos.

Por: EFE
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Jhon Lucumí en Lecce vs. Juventus.
Jhon Lucumí en Lecce vs. Juventus.
Getty Images.

El Juventus recuperó sensaciones este domingo en Lecce con un triunfo por 0-2 liderado por Douglas Luiz, protagonista de una victoria necesaria para el conjunto de Luciano Spalletti, que buscaba dejar atrás las dudas de las últimas jornadas y recuperar terreno en la Serie A.

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El equipo de Turín avisó pronto. Los visitantes se mostraron cómodos desde los primeros hasta los últimos compases y encontraron el primer gol en el minuto 29, después de que Douglas Luiz ejecutara una falta con un pase medido al área para que Weston McKennie rematara de primeras y superara a Wladimiro Falcone.

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El tanto dio confianza a los turineses, que ampliaron la ventaja en el minuto 41. Federico Gatti encontró a Douglas Luiz en la frontal y el brasileño conectó un disparo cruzado desde lejos que sorprendió a Falcone y acabó junto al palo.

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Fue el primer gol del centrocampista con la 'Vecchia Signora', que pudo incluso ampliar la renta antes del descanso, pero Randal Kolo Muani no acertó a culminar una buena combinación con Teun Koopmeiners. El delantero francés no termina de carburar en liga.

El Lecce apenas inquietó a Guglielmo Vicario durante el primer tiempo, pero salió con otra energía tras el descanso y tuvo una ocasión clara para meterse de nuevo en el partido. En el minuto 49, Youssef Maleh estuvo cerca de empatar, aunque Gatti se interpuso con una providencial parada que envió el balón a córner.

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Los locales insistieron en busca de un gol que reabriera el encuentro y dispusieron de varias acciones a balón parado, pero la defensa juventina se mantuvo firme. El conjunto 'bianconeri' no asumió muchos riesgos y trató de agarrar un partido que no se le podía escapar. Amarró de oficio los tres puntos.

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La victoria fue muy importante, sobre todo, para Spalletti, que logró así una victoria necesaria para un equipo que buscaba recuperar sensaciones y acercarse a los puestos altos después de un arranque irregular. La 'Juve' se colocó en séptima posición.

El Lecce duerme en mitad de tabla, en duodécima posición, con doce puntos: tres victorias, y cinco derrotas.

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