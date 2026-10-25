Torneo Betplay II-2026: así quedaron los grupos y la primera fecha de los cuadrangulares

Este domingo 25 de octubre, luego de jugarse la fecha 15, se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay II-2026. Independiente Valle del Cauca y Real Cundinamarca, al ser primero y segundo en la tabla de posiciones, respectivamente, fueron cabezas de grupo.

Independiente Valle del Cauca y Real Cundinamarca tienen la ventaja deportiva de finalizar como local en la última jornada de los cuadrangulares y en caso de existir un empate en puntos con otro rival, clasificarán a la final por su gran campaña en el todos contra todos.

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La mayor sorpresa en esta instancia del torneo la dieron Boca Juniors y Tigres, equipos que muy pocas veces logran avanzar a esta fase y en esta oportunidad lo consiguieron. Los vallecaucanos como quintos con 21 puntos y los bogotanos siendo terceros con 24 unidades.

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Envigado es otro nombre que sobre sale, puesto que logró el título del primer semestre. Su presencia en cuadrangulares y según el desempeño que tenga lo puede poner en primera división antes de lo previsto. Si levanta el trofeo de nuevo, asciende directamente; si no, jugará la gran final anual con el campeón del II-2026, que de ganarla también disputaría el próximo año la Liga. De perder ese juego, habría que revisar su posición en la reclasificación para conocer como se definiría el segundo ascenso.



Así quedaron los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2026

Grupo A

Independiente Valle del Cauca

Boca Juniors

Unión Magdalena

Envigado

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Grupo B

Real Cundinamarca

Real Cartagena

Tigres

Deportes Quindío

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2026

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Grupo A

Boca Juniors vs. Unión Magdalena

Envigado vs. Independiente Valle del Cauca

Grupo B

Tigres vs. Real Cartagena

Deportes Quindío vs. Real Cundinamarca

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Resultados de la fecha 15 del Torneo BetPlay II-2026

Barranquilla FC 1-1 Real Cartagena

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Boca Juniors 2-1 Internacional

Bogotá FC 1-1 Real Santander

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Deportes Quindío 2-0 Tigres

Leones 1-2 Orsomarso

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Patriotas 0-2 Envigado

Real Cundinamarca 1-0 Independiente Valle del Cauca

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Unión Magdalena 1-0 Atlético