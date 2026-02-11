"Jhon Arias tiene un juego más dinámico que Lucas Paquetá; acelera y va para adelante"

Jhon Arias es la sensación en Brasil luego de confirmarse su fichaje a Palmeiras. Si bien los hinchas de Fluminense anhelaban su regreso, la oferta no fue igualada y terminó contratado por el 'verdao'. Con 25 millones de euros, el colombiano se convirtió en el jugador extranjero más caro de la historia del balompié carioca y el segundo más costoso del club de Sao Paulo.

Pese a esa gran cantidad de dinero, el que rompió el mercado fue Flamengo con el regreso de Lucas Paquetá, porquien pagaron 42 millones de euros, procedente del West Ham United de la Premier League. Para muchos, el brasileño llega con más bombos y platillos, sin embargo, una leyenda de la Selección de Brasil opina lo contrario.

“Creo que Arias tiene un juego más dinámico que Paquetá, quien recibe el balón y el juego se ralentiza. Prefiero al colombiano, que acelera el ritmo, va para adelante. Gerson es muy similar, soy fan suyo. Me gustan tanto Arias como Gerson”, fue la sentencia de Walter Casagrande, exjugador y actual comentarista deportivo, en charla con 'Lance'.

Lo cierto es que Arias y Paquetá llegan en medio de un panorama distinto. El colombiano no pudo consolidarse en un Wolverhampton, que esta muy cerca de descender, mientras que el brasileño alcanzó a marcar 23 goles y dar 16 asistencias en tres años con West Ham United.



Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras. X de @Palmeiras

Publicidad

¿Quién es Walter Casagrande Júnior?

Es un exfutbolista brasileño y reconocido comentarista deportivo, nacido el 15 de abril de 1963 en São Paulo. Se desempeñaba como delantero y fue una de las figuras del Corinthians en los años 80, especialmente durante la etapa de la histórica “Democracia Corinthiana”, movimiento liderado junto a Sócrates y Wladimir que marcó una época tanto deportiva como política en Brasil.

En su carrera también jugó en el São Paulo, Flamengo y tuvo experiencia en Europa con el Porto de Portugal y el Torino y Ascoli en Italia. Con la selección brasileña disputó el Mundial de México 1986, donde anotó un gol y formó parte de una generación talentosa.

Walter Casagrande con la Selección de Brasil. Alessandro Sabattini/Getty Images

Publicidad

Tras su retiro, se convirtió en una voz influyente como analista en medios como Globo. Casagrande también ha sido reconocido por hablar abiertamente sobre sus problemas de adicción y su proceso de recuperación.