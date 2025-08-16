Kevin Serna fue protagonista en el triunfo de Fluminense 2-1 sobre Fortaleza

Publicidad
Kevin Serna dejó una grata impresión en su más reciente partido con Fluminense, que este sábado se impuso 2-1 a Fortaleza en el Maracaná, en juego correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao.
A los 9 minutos, Fluminense abrió el marcador por intermedio de Germán Cano, quien definió de pierna derecha tras un desborde de Serna por el costado derecho. Ya en el segundo tiempo, al minuto 65, el ‘cafetero’ volvió a vestirse de asistidor luego de una cabalgata por la banda izquierda que terminó en gol del uruguayo Agustín Canobbio. Fortaleza descontó a 18 minutos del final gracias a Breno Lopes.
En la presente temporada con el conjunto de Río de Janeiro, Kevin Serna suma por todas las competiciones un total de siete goles y cinco asistencias.
🟢 Fluminense {1} x 0 Fortaleza ⚪— Central do BR 🇧🇷 (@centraldobr25) August 16, 2025
⚽️ Germán Cano
🎯 Kevin Serna
🏆🇧🇷 Brasileirão – Série A
➥ Rodada 20 pic.twitter.com/JZOZMazgJh
Realmente, era un absurdo apreciar a Kevin Serna como suplente en Fluminense, así como también era un disparate —forzado en su momento en Laranjeiras— su regreso a Alianza Lima, club que lo lanzó a la fama en América. ¡Qué siga descollando! 🇨🇴🇵🇪pic.twitter.com/FEnqB81qaF— Renzo Galiano (@RenzoGaliano) August 16, 2025
