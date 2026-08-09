Kevin Viveros, encendido con Athletico Paranaense; marcó doblete en el 2-0 sobre Santos

Este domingo, en el estadio Urbano Caldeira, Athletico Paranaense sorprendió y venció 2-0 al Santos con doblete del delantero colombiano Kevin Viveros.
A los 14 minutos, aprovechó un rebote dentro del área y definió de pierna zurda. Al 25' de nuevo apareció, esta vez en un contrataque que definió de gran manera.
Viveros acumula 14 goles en 22 fechas del Brasileirao.
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Vea el primer gol de Kevin Viveros vs. Santos
GOL DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO BRASILEIRO— DataFut (@DataFutebol) August 9, 2026
KEVIN VIVEROS! 13º GOL NO BRASILEIRÃO! pic.twitter.com/GXjcBQChFl
Vea el segundo gol de Kevin Viveros vs. Santos
Kevin Viveros de novo— Sinhooliveira (@Sinhooliveira84) August 9, 2026
Santos 0x2 Athletico #SANxCAP pic.twitter.com/gjpDM0sTzz
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