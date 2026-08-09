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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Viveros, encendido con Athletico Paranaense; marcó doblete en el 2-0 sobre Santos

Kevin Viveros, encendido con Athletico Paranaense; marcó doblete en el 2-0 sobre Santos

Athletico Paranaense venció de visitante al Santos en el Brasileirao y el delantero colombiano Kevin Viveros fue el protagonista con sus goles. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Kevin Viveros, colombiano del Paranaense.
Kevin Viveros, colombiano del Paranaense.
Getty Images.

Este domingo, en el estadio Urbano Caldeira, Athletico Paranaense sorprendió y venció 2-0 al Santos con doblete del delantero colombiano Kevin Viveros.

A los 14 minutos, aprovechó un rebote dentro del área y definió de pierna zurda. Al 25' de nuevo apareció, esta vez en un contrataque que definió de gran manera.

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Viveros acumula 14 goles en 22 fechas del Brasileirao.

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Vea el primer gol de Kevin Viveros vs. Santos

Vea el segundo gol de Kevin Viveros vs. Santos

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