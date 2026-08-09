Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II tras Jaguares 1-1 Once Caldas

Este domingo el segundo partido de la jornada fue entre Jaguares y Once Caldas, en Montería, que terminó con empate 1-1 con los golazos de Andrés Felipe Roa y de Darwin López, para que los dos equipos sumaran un punto en esta fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano.

Más temprano, en un juego lleno de emociones, el Bucaramanga derrotó 2-3 a Alianza FC y sigue con su buen arranque en el campeonato local.

El sábado ya se habían dado estos partidos y estos resultados: Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó, Fortaleza 2-0 Cúcuta, Tolima 2-1 Internacional de Bogotá y Pasto 0-2 Cali.

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La fecha 4 se cerrará este lunes con tres compromisos: Águilas Doradas vs Llaneros (4:00 p.m.), Medellín vs Millonarios (6:00 p.m.), y Junior vs Pereira (8:05 p.m.)



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Jaguares 1-1 Once Caldas: