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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II tras Jaguares 1-1 Once Caldas

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II tras Jaguares 1-1 Once Caldas

Este domingo la acción siguió con este partido en Montería, que terminó en empate y con un punto para cada equipo, en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Jaguares vs Once Caldas Liga BetPlay 2026-II
Jaguares vs Once Caldas Liga BetPlay 2026-II
Colprensa

Este domingo el segundo partido de la jornada fue entre Jaguares y Once Caldas, en Montería, que terminó con empate 1-1 con los golazos de Andrés Felipe Roa y de Darwin López, para que los dos equipos sumaran un punto en esta fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano.

Más temprano, en un juego lleno de emociones, el Bucaramanga derrotó 2-3 a Alianza FC y sigue con su buen arranque en el campeonato local.

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El sábado ya se habían dado estos partidos y estos resultados: Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó, Fortaleza 2-0 Cúcuta, Tolima 2-1 Internacional de Bogotá y Pasto 0-2 Cali.

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La fecha 4 se cerrará este lunes con tres compromisos: Águilas Doradas vs Llaneros (4:00 p.m.), Medellín vs Millonarios (6:00 p.m.), y Junior vs Pereira (8:05 p.m.)

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Jaguares 1-1 Once Caldas:

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1América3300100+109
2Medellín330074+39
3Tolima430186+29
4Bucaramanga422064+28
5Llaneros321052+37
6Deportivo Cali320141+36
7Águilas Doradas220042+26
8Millonarios320131+26
9Once Caldas412185+35
10Fortaleza41214405
11Santa Fe311154+14
12Atlético Nacional110030+33
13Internacional310246-23
14Deportivo Pereira201101-11
15Alianza301246-21
16Cúcuta301228-61
17Jaguares401317-61
18Junior200213-20
19Pasto400439-60
20Boyacá Chicó200209-90

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