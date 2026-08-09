Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II tras Jaguares 1-1 Once Caldas

Este domingo el segundo partido de la jornada fue entre Jaguares y Once Caldas, en Montería, que terminó con empate 1-1 con los golazos de Andrés Felipe Roa y de Darwin López, para que los dos equipos sumaran un punto en esta fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano.
Más temprano, en un juego lleno de emociones, el Bucaramanga derrotó 2-3 a Alianza FC y sigue con su buen arranque en el campeonato local.
El sábado ya se habían dado estos partidos y estos resultados: Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó, Fortaleza 2-0 Cúcuta, Tolima 2-1 Internacional de Bogotá y Pasto 0-2 Cali.
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La fecha 4 se cerrará este lunes con tres compromisos: Águilas Doradas vs Llaneros (4:00 p.m.), Medellín vs Millonarios (6:00 p.m.), y Junior vs Pereira (8:05 p.m.)
Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Jaguares 1-1 Once Caldas:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|América
|3
|3
|0
|0
|10
|0
|+10
|9
|2
|Medellín
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|3
|Tolima
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|+2
|9
|4
|Bucaramanga
|4
|2
|2
|0
|6
|4
|+2
|8
|5
|Llaneros
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|+3
|7
|6
|Deportivo Cali
|3
|2
|0
|1
|4
|1
|+3
|6
|7
|Águilas Doradas
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|8
|Millonarios
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|9
|Once Caldas
|4
|1
|2
|1
|8
|5
|+3
|5
|10
|Fortaleza
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|11
|Santa Fe
|3
|1
|1
|1
|5
|4
|+1
|4
|12
|Atlético Nacional
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|13
|Internacional
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|14
|Deportivo Pereira
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|15
|Alianza
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|1
|16
|Cúcuta
|3
|0
|1
|2
|2
|8
|-6
|1
|17
|Jaguares
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
|18
|Junior
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|19
|Pasto
|4
|0
|0
|4
|3
|9
|-6
|0
|20
|Boyacá Chicó
|2
|0
|0
|2
|0
|9
|-9
|0