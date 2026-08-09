Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Independiente Medellín vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay II-2026

Independiente Medellín vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay II-2026

Este lunes 10 de agosto, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Millonarios se enfrentarán por la fecha 4 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
Comparta en:
Medellín vs. Millonarios.
Medellín vs. Millonarios.
COLPRENSA.

La fecha 4 del fútbol profesional colombiano culminará este lunes 10 de agostos y uno de los juegos más atractivos lo protagonizarán Independiente Medellín y Millonarios. Antioqueños y capitalinos se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot, a las 6:00 p.m. (hora Colombia).

¿Cómo llega Independiente Medellín?

El 'poderoso de la montaña' es uno de los dos únicos clubes que se mantienen invictos en la Liga BetPlay II-2026 con 9 puntos en tres salidas. Primero debutaron con un triunfo 3-2 sobre Deportivo Pasto, luego superaron 1-0 al Deportivo Cali y vienen de vencer 2-3 al Deportes Tolima. Aparecen segundos en la tabla de posiciones.

Últimas noticias

Lucas González, DT de Nacional.
Fútbol Colombiano

“Tenemos mucho por corregir”: Lucas González habló tras la derrota de Nacional ante América

Tilman Palacios y Alfredo Morelos en América vs. Nacional.
Fútbol Colombiano

Alfredo Morelos terminó 'caliente'; cruce con Tilman Palacios e hinchas de América

El único traspiés del DIM fue en la Copa Sudamericana, tras caer 1-0 en Brasil y 3-2 en el global con Vasco da Gama.

Publicidad

¿Cómo llega Millonarios?

Los 'embajadores' son octavos con seis unidades en tres presentaciones y llegan con confianza a desafiar al Medellín. Su debut fue una amarga derrota en casa 0-1 con Atlético Bucaramanga. De ahí en adelante se repusieron con una sorpresiva victoria contra Junior, 0-1 en Barranquilla. Finalmente, vienen de superar 2-0 al Deportivo Pasto, en El Campín.

Cabe recordar, que, Millonarios no está en competencia internacional luego de haber quedado eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Resultados de Medellín en la Liga BetPlay II-2026

Publicidad

Medellín 3-2 Deportivo Pasto
Medellín 1-0 Deportivo Cali
Deportes Tolima 2-3 Medellín

Resultados de Millonarios en la Liga BetPlay II-2026

Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga
Junior 0-1 Millonarios
Millonarios 2-0 Deportivo Pasto

Hora y dónde ver Medellín vs. Millonarios, en la Liga BetPlay II-2026

Publicidad

Fecha: lunes 10 de agosto.
Hora: 6:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.
Transmisión: Win Sports.

Benfica
Colombianos en el exterior

Amargo inicio para Jhon Durán y Richard Ríos en Liga de Portugal; Benfica empató 2-2 contra Viseu

Wilmar Paredes, ganador de la etapa 2 de la Vuelta a Colombia 2026.
Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026, tras la etapa 2; Wilmar Paredes repitió triunfo

Hugo Rodallega Santa Fe
Gol Caracol

Hugo Rodallega; "Si ganamos será con huevitos, River Plate es de los más grandes del mundo"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Independiente Medellín

Millonarios FC

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad