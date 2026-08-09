Independiente Medellín vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay II-2026

La fecha 4 del fútbol profesional colombiano culminará este lunes 10 de agostos y uno de los juegos más atractivos lo protagonizarán Independiente Medellín y Millonarios. Antioqueños y capitalinos se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot, a las 6:00 p.m. (hora Colombia).

¿Cómo llega Independiente Medellín?

El 'poderoso de la montaña' es uno de los dos únicos clubes que se mantienen invictos en la Liga BetPlay II-2026 con 9 puntos en tres salidas. Primero debutaron con un triunfo 3-2 sobre Deportivo Pasto, luego superaron 1-0 al Deportivo Cali y vienen de vencer 2-3 al Deportes Tolima. Aparecen segundos en la tabla de posiciones.

El único traspiés del DIM fue en la Copa Sudamericana, tras caer 1-0 en Brasil y 3-2 en el global con Vasco da Gama.

Publicidad

¿Cómo llega Millonarios?

Los 'embajadores' son octavos con seis unidades en tres presentaciones y llegan con confianza a desafiar al Medellín. Su debut fue una amarga derrota en casa 0-1 con Atlético Bucaramanga. De ahí en adelante se repusieron con una sorpresiva victoria contra Junior, 0-1 en Barranquilla. Finalmente, vienen de superar 2-0 al Deportivo Pasto, en El Campín.



Cabe recordar, que, Millonarios no está en competencia internacional luego de haber quedado eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Resultados de Medellín en la Liga BetPlay II-2026

Publicidad

Medellín 3-2 Deportivo Pasto

Medellín 1-0 Deportivo Cali

Deportes Tolima 2-3 Medellín

Resultados de Millonarios en la Liga BetPlay II-2026

Millonarios 0-1 Atlético Bucaramanga

Junior 0-1 Millonarios

Millonarios 2-0 Deportivo Pasto

Hora y dónde ver Medellín vs. Millonarios, en la Liga BetPlay II-2026

Publicidad

Fecha: lunes 10 de agosto.

Hora: 6:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Transmisión: Win Sports.