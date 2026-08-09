Álvaro Montero y un fuerte respaldo en Boca Juniors; "estoy contento, cada vez responde mejor"

Boca Juniors y Vélez Sarsfield empataron 1-1 este domingo, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. El arquero colombiano Álvaro Montero fue señalado por el gol que recibió de 'El Fortín', sin embargo, su director técnico lo respaldó.

El conjunto dirigido por Boca fue superior durante varios pasajes del encuentro y generó numerosas oportunidades para quedarse con la victoria, incluso con dos remates que terminaron en los postes. Durante buena parte del primer tiempo, especialmente en los primeros 30 minutos, el equipo de La Ribera tuvo el control de la pelota, aunque no logró traducir esa superioridad en el marcador.

Vélez se adelantó a los 12 minutos gracias a un tiro libre ejecutado por Diego Valdés. Para los aficionados, Álvaro Montero puso una floja barrera y lo criticaron. Boca reaccionó y encontró la igualdad sobre el cierre de la primera mitad, cuando Santiago Ascacibar aprovechó una jugada elaborada entre Miguel Merentiel y Leonel Flores para marcar el 1-1.

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El mediocampista consiguió así su tercer gol en el actual Torneo Clausura, después de haber anotado previamente frente a Newell’s y Estudiantes. Además, llegó a seis anotaciones desde su llegada al conjunto azul y oro.



Tan pronto culminó el encuentro, como es costumbre, los entrenadores atendieron a los medios en la rueda de prensa y Rodolfo Arruabarrena, mejor conocido como 'El Vasco', defensó al exMillonarios. “Con Álvaro estoy contento. Se está adaptando al mundo Boca. Ha respondido, cada vez responde mejor y tendrá todo nuestro apoyo para tratar de adaptarse a un mundo diferente al que estaba acostumbrado. Sin desmerecer a Vélez, que es un club grande y uno de los importantes de Argentina, pero Boca es diferente y eso se hace sentir en el día a día”, dijo sin dudar.

Lo cierto es que no hay tiempo para quedarse con las críticas, ya que Boca Juniors continuará este martes 11 de agosto con su calendario, en condición de local en La Bombonera y recibirá a Recoleta de Paraguay en el choque de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.