¿El gol del año en Colombia?; espectacular remate en Millonarios femenino contra Cali

Millonarios femenino consiguió un triunfazo 1-3 contra el Deportivo Cali este domingo en un partido más de la Liga BetPlay del fútbol colombiano, pero el segundo tanto de la tarde en territorio vallecaucano se llevó las miradas y ya es viral en redes sociales.

Laura Tamayo recibió la pelota en la mitad de la cancha y vio salida a la arquera 'azucarera', por lo que decidió rematar con técnica, potencia y precisión.

El balón terminó entrando por el ángulo, englobando a la guardameta del Deportivo Cali y dejando un golazo que sorprendió a sus compañeras y a su técnica, Angie Vega.

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Con esto, Millonarios femenino cerró el todos contra todos del fútbol colombiano con 35 puntos, 10 triunfos, cinco empates y solamente una derrota, por lo que se perfila como candidato al título.



Así fue el golazo de Laura Tamayo en Cali vs Millonarios femenino: