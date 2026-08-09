Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 2-3 Bucaramanga

Las acciones de la fecha de la Liga BetPlay II-2026 continuaron con el juego entre Alianza Valledupar y Atlético Bucaramanga, en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Todo terminó en triunfo de los santandereanos por marcador de 2-3.

Los bucaros se pusieron en ventaja a los cinco minutos por medio de Félix Charrupí. Los vallenatos reaccionaron y lo empataron al 28' con anotación de Carlos Rivas. La visita apretó de nuevo y Luciano Pons 'fácturó' al 34'.

Para la segunda parte, Alianza aceleró con miras a emparejar el encuentro y lo consiguió con Misael Martínez al 81'. Cuando todo pintaba para unas 'tablas', Emerson Batalla apareció al 90' con un zurdazo y puso a festejar a los de amarillo y verde.

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Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

Sábado 8 de agosto

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Independiente Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

Fortaleza 2-0 Cúcuta

Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali

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Domingo 9 de agosto

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Alianza Valledupar 2-3 Atlético Bucaramanga

09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas

09/08/26 — 20:15 — América de Cali vs. Atlético Nacional

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Lunes 10 de agosto

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10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros

10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios

10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos. Equipo P W D L DIF GLS PTS 1 América 3 3 0 0 +10 10:0 9 2 Ind. Medellín 3 3 0 0 +3 7:4 9 3 Tolima 4 3 0 1 +2 8:6 9 4 Bucaramanga 4 2 2 0 +2 6:4 8 5 Llaneros 3 2 1 0 +3 5:2 7 6 Dep. Cali 3 2 0 1 +3 4:1 6 7 Águilas Doradas 2 2 0 0 +2 4:2 6 8 Millonarios 3 2 0 1 +2 3:1 6 9 Fortaleza 4 1 2 1 0 4:4 5 10 Once Caldas 3 1 1 1 +3 7:4 4 11 Santa Fe 3 1 1 1 +1 5:4 4 12 Atl. Nacional 1 1 0 0 +3 3:0 3 13 Inter de Bogotá 3 1 0 2 -2 2:4 3 14 Deportivo Pereira 2 0 1 1 -1 0:1 1 15 Alianza Valledupar 3 0 1 2 -2 4:6 1 16 Cúcuta 3 0 1 2 -6 2:8 1 17 Junior Barranquilla 2 0 0 2 -2 1:3 0 18 Dep. Pasto 4 0 0 4 -6 3:9 0 19 Jaguares 3 0 0 3 -6 0:6 0 20 Boyacá Chicó 2 0 0 2 -9 0:9 0