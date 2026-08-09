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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 2-3 Bucaramanga

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 2-3 Bucaramanga

Este domingo, la cuarta fecha del fútbol profesional colombiano continuó con la victoria de Atlético Bucaramanga sobre Alianza Valledupar, en el estadio Armando Maestre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Alianza Valledupar vs. Atlético Bucaramanga.
Alianza Valledupar vs. Atlético Bucaramanga.
COLPRENSA.

Las acciones de la fecha de la Liga BetPlay II-2026 continuaron con el juego entre Alianza Valledupar y Atlético Bucaramanga, en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Todo terminó en triunfo de los santandereanos por marcador de 2-3.

Los bucaros se pusieron en ventaja a los cinco minutos por medio de Félix Charrupí. Los vallenatos reaccionaron y lo empataron al 28' con anotación de Carlos Rivas. La visita apretó de nuevo y Luciano Pons 'fácturó' al 34'.

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Para la segunda parte, Alianza aceleró con miras a emparejar el encuentro y lo consiguió con Misael Martínez al 81'. Cuando todo pintaba para unas 'tablas', Emerson Batalla apareció al 90' con un zurdazo y puso a festejar a los de amarillo y verde.

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Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

Sábado 8 de agosto

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Independiente Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

Fortaleza 2-0 Cúcuta

Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali

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Domingo 9 de agosto

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Alianza Valledupar 2-3 Atlético Bucaramanga

09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas

09/08/26 — 20:15 — América de Cali vs. Atlético Nacional

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Lunes 10 de agosto

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10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros

10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios

10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.EquipoPWDLDIFGLSPTS
1América3300+1010:09
2Ind. Medellín3300+37:49
3Tolima4301+28:69
4Bucaramanga4220+26:48
5Llaneros3210+35:27
6Dep. Cali3201+34:16
7Águilas Doradas2200+24:26
8Millonarios3201+23:16
9Fortaleza412104:45
10Once Caldas3111+37:44
11Santa Fe3111+15:44
12Atl. Nacional1100+33:03
13Inter de Bogotá3102-22:43
14Deportivo Pereira2011-10:11
15Alianza Valledupar3012-24:61
16Cúcuta3012-62:81
17Junior Barranquilla2002-21:30
18Dep. Pasto4004-63:90
19Jaguares3003-60:60
20Boyacá Chicó2002-90:90

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