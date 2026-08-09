Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 2-3 Bucaramanga

Las acciones de la fecha de la Liga BetPlay II-2026 continuaron con el juego entre Alianza Valledupar y Atlético Bucaramanga, en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Todo terminó en triunfo de los santandereanos por marcador de 2-3.
Los bucaros se pusieron en ventaja a los cinco minutos por medio de Félix Charrupí. Los vallenatos reaccionaron y lo empataron al 28' con anotación de Carlos Rivas. La visita apretó de nuevo y Luciano Pons 'fácturó' al 34'.
Para la segunda parte, Alianza aceleró con miras a emparejar el encuentro y lo consiguió con Misael Martínez al 81'. Cuando todo pintaba para unas 'tablas', Emerson Batalla apareció al 90' con un zurdazo y puso a festejar a los de amarillo y verde.
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Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026
Sábado 8 de agosto
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Independiente Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
Fortaleza 2-0 Cúcuta
Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá
Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali
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Domingo 9 de agosto
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Alianza Valledupar 2-3 Atlético Bucaramanga
09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas
09/08/26 — 20:15 — América de Cali vs. Atlético Nacional
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Lunes 10 de agosto
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10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros
10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios
10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Pos.
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|DIF
|GLS
|PTS
|1
|América
|3
|3
|0
|0
|+10
|10:0
|9
|2
|Ind. Medellín
|3
|3
|0
|0
|+3
|7:4
|9
|3
|Tolima
|4
|3
|0
|1
|+2
|8:6
|9
|4
|Bucaramanga
|4
|2
|2
|0
|+2
|6:4
|8
|5
|Llaneros
|3
|2
|1
|0
|+3
|5:2
|7
|6
|Dep. Cali
|3
|2
|0
|1
|+3
|4:1
|6
|7
|Águilas Doradas
|2
|2
|0
|0
|+2
|4:2
|6
|8
|Millonarios
|3
|2
|0
|1
|+2
|3:1
|6
|9
|Fortaleza
|4
|1
|2
|1
|0
|4:4
|5
|10
|Once Caldas
|3
|1
|1
|1
|+3
|7:4
|4
|11
|Santa Fe
|3
|1
|1
|1
|+1
|5:4
|4
|12
|Atl. Nacional
|1
|1
|0
|0
|+3
|3:0
|3
|13
|Inter de Bogotá
|3
|1
|0
|2
|-2
|2:4
|3
|14
|Deportivo Pereira
|2
|0
|1
|1
|-1
|0:1
|1
|15
|Alianza Valledupar
|3
|0
|1
|2
|-2
|4:6
|1
|16
|Cúcuta
|3
|0
|1
|2
|-6
|2:8
|1
|17
|Junior Barranquilla
|2
|0
|0
|2
|-2
|1:3
|0
|18
|Dep. Pasto
|4
|0
|0
|4
|-6
|3:9
|0
|19
|Jaguares
|3
|0
|0
|3
|-6
|0:6
|0
|20
|Boyacá Chicó
|2
|0
|0
|2
|-9
|0:9
|0
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