Kevin Viveros y los colombianos de Paranaense, en su salsa; tremenda coreografía de celebración

La más reciente victoria de Athletico Paranaense 2-3 sobre Botafogo tuvo puro sabor colombiano por cuenta del doblete de Kevin Viveros, quien además se posiciona como el goleador del Brasileirao con 16 goles. Sin embargo, nuestro país no solo fue tendencia por sus anotaciones sino también por la curiosa celebración después del encuentro.

Luego del pitazo final, los jugadores se fueron a los camerinos y se alistaron para partir del estadio, especialmente Paranaense que tenía que regresar a Coritiba. Allí, en uno de los pasillos, la colonia colombiana dijo presente con tremenda coreografía de baile.

Juan Portilla, Kerwin Vargas, Kevin Viveros, Stiven Mendoza y Jorge Rivaldo salieron bailando y tirando paso al ritmo de una salsa. Sin duda alguna, una muestra del gran ambiente que viven los 'cafeteros' a la interna del club.

COLOMBIA QUERIDA FESTEJEMOS 🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/AEBX6Zf8ae — Lucas Meireles (@lucasathletico) August 25, 2026