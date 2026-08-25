Hugo Rodallega ya 'palpita' cruce contra River: "Son partidos que se ven una vez en la vida"

Este miércoles 26 de agosto, Independiente Santa Fe visitará a River Plate por el duelo correspondiente a la vuelta de los octavos de final, en la Copa Sudamericana. Y, en la previa del juego, uno de los referentes del 'león' habló sobre lo que serán estos cruciales 90 minutos.

A solo horas de que ruede la pelota en el estadio Monumental, el equipo 'cardenal' viajó desde Bogotá hasta Buenos Aires, para empezar a preparar lo que será el partido, en el que se definirá al nuevo clasificado a los cuartos de final, en el certamen continental.

Y es que, luego del 0-0 en la ida, que se disputó en tierras colombianas; ahora Independiente Santa Fe tendrá que visitar a un River Plate urgido de victoria y que, además, contará con todo el apoyo de su hinchada.

🦁“Esperamos estar a la altura de lo que representa este campeonato”.



📌Hugo Rodallega. pic.twitter.com/Yw4mCxWrTN — En Boca De León 🦁 (@enbocadeleon48) August 25, 2026

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Y justamente, analizando lo que será el compromiso de este miércoles; Hugo Rodallega atendió a varios de los medios de comunicación presentes en el Aeropuerto El Dorado, el pasado lunes, antes de emprender vuelo a tierras argentinas.



Allí, el goleador se tomó unos minutos para hablar de la importancia del encuentro contra el cuadro 'millonario' y ese mensaje que le envía a los jóvenes, que disputarán por primera vez un encuentro de esta categoría y relevancia: "Esta es una gran oportunidad que tenemos, esperamos estar a la altura de lo que representa este campeonato y este partido allá frente a River, así que vamos a intentar salir a dar lo mejor de nosotros para buscar el pase".

"Estos son partidos que prácticamente se ven una vez en la vida; los muchachos ya lo saben, son conscientes. Para los que van por primera vez que van a afrontar algo así, que lo disfruten, que lo vean como algo que Dios les está poniendo en el camino y bueno, ojalá que podamos salir triunfadores", agregó el delantero 'cardenal', quien no pudo festejar en El Campín durante el duelo de ida.

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Ante este panorama, ahora Santa Fe deberá buscar un triunfo sí o sí en condición de visitante, para poder avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana; llave en la que ya está esperando Vasco da Gama.

Santa Fe vs River Plate Copa Sudamericana - Foto: AFP

En caso de igualar con River en el tiempo reglamentario; la definición se dará desde el punto penalti, en donde Santiago Beltrán y Weimar Asprilla serían los protagonistas por cada uno de los equipos.

Este encuentro, que se jugará en el estadio Monumental, está estipulado iniciar a las 7:30 p.m. (hora colombiana).