La Copa América 2028 estaría cerca de definir sede e incluir equipos de Concacaf

El próximo viernes 5 de diciembre, en Washington, se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos en 2026, certamen en el que participará la Selección Colombia.

Sin embargo, previo al sorteo del torneo orbital, surgió un rumor relacionado con la próxima edición de la Copa América, que —de no suceder nada extraordinario— se jugará en 2028.

Cabe recordar que la última edición de la Copa América se disputó en 2024 en Estados Unidos, donde la Selección Colombia tuvo que conformarse con el subcampeonato tras caer 1-0 en la final frente a Argentina en Miami.



¿Dónde se jugará la próxima Copa América?

Trofeo Copa América

De acuerdo con la información del medio deportivo 'The Athletic', existen conversaciones entre Conmebol y Concacaf para que el torneo de selecciones más antiguo del mundo se realice nuevamente en Estados Unidos.



“Varias fuentes familiarizadas con las conversaciones, que pidieron permanecer en el anonimato para proteger su identidad, informaron a The Athletic que la Concacaf (la confederación que representa a las naciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y la Conmebol (que representa a Sudamérica) están negociando para que la Copa América se celebre en Estados Unidos por segunda vez consecutiva”, publicó el medio en su edición web.

Del mismo modo, el artículo señala que una de las preocupaciones es la coincidencia de fechas con los Juegos Olímpicos, que también se desarrollarán en 2028 en Los Ángeles.

“Los Juegos Olímpicos comenzarán el 14 de julio, y es probable que tanto la Copa América como los Juegos Olímpicos quieran evitar que se crucen. La final de la Copa América 2024 se celebró el 14 de julio”.

Estados Unidos no es el único país interesado en ser sede del torneo, pues Argentina y Ecuador también han manifestado su intención de acoger la competencia.

En 2021, Argentina y Colombia eran las sedes designadas, pero debido a la pandemia de covid-19 y al estallido social en el país ‘cafetero’, el torneo fue trasladado ese mismo año a Brasil.