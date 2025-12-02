Exjugador de Millonarios y su disgusto con un hincha: "intrascendente, pero te hice gozar"

Millonarios ya piensa en el 2026, después de haber quedado eliminado de la Copa BetPlay y no clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. Por eso, se han presentado algunos movimientos en su plantilla, como las salidas de Neyser Villarreal y Bruno Sávio, y el arribo de Carlos Darwin Quintero. Y es que el objetivo es corregir y mejorar para ser competitivo.

Los últimos títulos del conjunto 'embajador' fueron en la Liga I-2023, la Copa 2022 y la Superliga 2024. Justamente, de ese último torneo, el equipo capitalino tiene solo dos títulos en sus vitrinas; el otro se dio en 2018, con Roberto Ovelar como figura. En aquel entonces, la ida finalizó 0-0, en el estadio El Campín, y en la vuelta, los bogotanos ganaron 1-2, en el Atanasio.

Allí, el delantero paraguayo fue el autor de los dos tantos de Millonarios. Razón por la que se ganó el cariño de los miles de aficionados. Prueba de ello es que le dedicaron un posteo para celebrar su cumpleaños, el pasado 1 de diciembre. La cuenta partidaria, 'Mundo Millos', lo felicitó en sus 40 años, adjuntando una imagen, con su fotografía, y resaltando sus logros.

Roberto Ovelar, exjugador paraguayo, en su paso por Millonarios Archivo de Colprensa

"Delantero paraguayo. Pasó por Millonarios entre 2018 y 2019, marcó 11 goles y fue campeón con el 'embajador' de la Superliga 2018, marcando los dos goles contra Atlético Nacional", le escribieron. Varios seguidores aprovecharon para enviarle un mensaje lleno de amor al paraguayo, pero algunos lo criticaron, como quien le dijo: "qué tipo tan intrascendente".



Intrascendente, pero que te hizo gozar un momento que no te vas a olvidar nunca malparido — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) December 2, 2025

Al ver esa respuesta, Roberto Ovelar no dudó en contestar con un contundente posteo. "Intrascendente, pero que te hizo gozar un momento que no te vas a olvidar nunca malparido", fue lo que publicó el exjugador en su cuenta oficial de Twitter. Eso fue respaldado por una buena cantidad de de sus seguidores, que afirmaron: "no les pongas atención", "pegue duro" y más.