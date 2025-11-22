Medellín vs. Nacional: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV el clásico paisa de Liga BetPlay

Publicidad
Los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025 continúan este domingo con un nuevo clásico paisa: Medellín vs. Nacional se enfrentarán en el Atanasio Girardot, en cumplimiento de la segunda jornada del Grupo A, zona que también integran América de Cali y Junior de Barranquilla.
Dicho enfrentamiento entre 'verdolagas' y 'poderosos' llama la atención, debido a que ambas escuadras llegan con realidades diferentes: el DIM sucumbió en su visita a Barranquilla, cayendo 1-0 contra Junior, mientras que Atlético Nacional superó 1-0 a la 'mechita'.
El verde quiere seguir por la estela del triunfo ante su rival de patio, pero el Medellín le apostará a evocar ese fútbol que tuvo en el 'todos contra todos', mismo que le permitió puntuar en esta tabla para enderezar el camino en el grupo que es considerado el de la 'muerte'.
"Contra Medellín va a ser importante la tranquilidad que tengamos nosotros y la claridad, vamos a enfrentar a un rival que juega muy bien con la pelota; va a ser un lindo partido. Nosotros sabiendo que si ganamos nos ponemos seis puntos; podemos estar ahí arriba liderando, y ellos con el punto invisible que tienen, es importante sumar de a tres", esas fueron las palabras de William Tesillo en rueda de prensa, previo al clásico contra DIM.
[🔴🔵] Los elegidos por el profesor Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa de este domingo en el Atanasio 🏟️— DIM (@DIM_Oficial) November 23, 2025
Presentados por Mapei pic.twitter.com/Pm0nIU3cwG
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante DIM 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/GTEkZk4Bb0— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 22, 2025
Día: domingo 23 de noviembre.
Hora: 5:45 de la tarde.
Fecha: tercera jornada del Grupo A de cuadrangulares.
TV: Win+
ONLINE: www.golcaracol.com
Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del clásico paisa, las mejores jugadas, virales, golazos, crónica del juego, tabla de posiciones del grupo y reacciones de los protagonistas.
El Junior visitará al América de Cali, que perdió la fecha pasada con Atlético Nacional, en un encuentro que se disputará en el estadio Pascual Guerrero.