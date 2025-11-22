Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Cuentas para clasificar a la final del Torneo BetPlay II-2025: cinco equipos por dos cupos

Cuentas para clasificar a la final del Torneo BetPlay II-2025: cinco equipos por dos cupos

Huila, Cúcuta, Jaguares, Real Cundinamarca y Patriotas protagonizan un mano a mano en el Torneo BetPlay II-2025, en busca de mantener vivo el sueño de ascender.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de nov, 2025
Huila, Cúcuta, Jaguares, Real Cundinamarca y Patriotas sueñan con la final del Torneo BetPlay II-2025
Twitter Oficial de Patriotas, Jaguares, Cúcuta y Huila

