Cuentas para clasificar a la final del Torneo BetPlay II-2025: cinco equipos por dos cupos

Torneo BetPlay II-2025 llegó a su jornada decisiva. Este domingo 23 de noviembre, a las 3:30 p.m. (Hora de Colombia), se juegan tres partidos de la última fecha de los cuadrangulares. Razón por la que se definirán los finalistas y quienes mantendrán vivo el sueño del ascenso. Inter Palmira, Real Cartagena y Boca Juniors ya se despidieron de cualquier posibilidad matemática y quedaron eliminados.
Así las cosas, quienes siguen en pie son
Atlético Huila, Cúcuta Deportivo y Jaguares, en el grupo A, y Real Cundinamarca y Patriotas, en el grupo B. Cada uno tiene calculadora en mano y hace cuentas para lograr la clasificación a la tan anhelada final del segundo semestre de la Primera B del fútbol colombiano. Cabe aclarar que el equipo 'felino' ya aseguró su cupo en Primera División para el 2026. Atlético Huila Si gana, debe esperar que Cúcuta no lo supere en diferencia de gol. Si empata, debe aguardar a que Cúcuta no gane. Si pierde, quedará eliminado. Cúcuta Deportivo Si gana, debe aferrarse a una derrota o empate de Huila; o si el 'opita' gana', el 'motilón' debe superarlo en diferencia de gol. Si empata, quedará eliminado. Si pierde, dirá 'adiós' a la final. Jaguares Si gana, necesita que Cúcuta no gane, ya que los 'felinos' tienen el 'punto invisible' y no importa la diferencia de gol. Si empata, quedará eliminado. Si pierde, se despide de la final. Real Cundinamarca Si gana, clasifica a la final. Si empata, avanza a la final. Si pierde, queda eliminado, sin importar la diferencia de gol porque su rival tiene el 'punto invisible'. Patriotas Si gana, se instala en la final. Si empata, dice 'adiós' al Torneo BetPlay II-2025. Si pierde, se despide de la clasificación.
Tabla de posiciones de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025 Grupo A 1. Huila - 10 pts. (+3) 2. Cúcuta - 10 pts. (+1) 3. Jaguares - 8 pts. (+3) 4. Inter Palmira - 0 pts. (-7) Grupo B 1. Real Cundinamarca - 10 pts. (+2) 2. Patriotas - 7 pts. (0) 3. Real Cartagena - 6 pts. (0) 4. Boca Juniors - 4 pts. (-2)
Programación de la fecha 6 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025 Cúcuta vs. Inter Palmira Día: domingo 23 de noviembre. Hora: 3:30 p.m. Patriotas vs. Real Cundinamarca Día: domingo 23 de noviembre. Hora: 3:30 p.m. Jaguares vs. Huila Día: domingo 23 de noviembre. Hora: 3:30 p.m. Boca Juniors vs. Real Cartagena Día: lunes 24 de noviembre. Hora: 7:00 p.m.
Designaciones arbitrales para la última jornada de cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025 Jaguares vs. Huila Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño). Asistente Nro. 1: Andrés Nieto (Tolima). Asistente Nro. 2: Freddy Garcés (Casanare). Cuarto Árbitro: Jesús Chima (Córdoba). VAR: Ricardo García (Santander). AVAR: Erika Sánchez (Valle). Cúcuta vs. Inter Palmira Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá). Asistente Nro. 1: Diego Ospina (Quindío)- Asistente Nro. 2: Esteban Aguirre (Tolima). Cuarto Árbitro: Wilson Ortiz (Norte). VAR: Paula Fernández (Bogotá). AVAR: Esnaider Pontón (Bogotá). Patriotas vs. Real Cundinamarca Árbitro: Héctor Rivera (Nariño). Asistente Nro. 1: Elkin Abril (Casanare). Asistente Nro. 2: Juan Giraldo (Caldas). Cuarto Árbitro: Camilo Colmenares (Boyacá). VAR: Luis Picón (Antioquia). AVAR: Nataly Arteaga (Nariño). Boca Juniors vs. Real Cartagena Árbitro: José Bautista (Tolima). Asistente Nro. 1: Christian Celeita (Bogotá). Asistente Nro. 2: Ángel Piedrahita (Cauca). Cuarto Árbitro: Jeefry Orejuela (Valle).