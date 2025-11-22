Cuentas para clasificar a la final del Torneo BetPlay II-2025: cinco equipos por dos cupos

El Torneo BetPlay II-2025 llegó a su jornada decisiva. Este domingo 23 de noviembre, a las 3:30 p.m. (Hora de Colombia), se juegan tres partidos de la última fecha de los cuadrangulares. Razón por la que se definirán los finalistas y quienes mantendrán vivo el sueño del ascenso. Inter Palmira, Real Cartagena y Boca Juniors ya se despidieron de cualquier posibilidad matemática y quedaron eliminados.

Así las cosas, quienes siguen en pie son Atlético Huila, Cúcuta Deportivo y Jaguares, en el grupo A, y Real Cundinamarca y Patriotas, en el grupo B. Cada uno tiene calculadora en mano y hace cuentas para lograr la clasificación a la tan anhelada final del segundo semestre de la Primera B del fútbol colombiano. Cabe aclarar que el equipo 'felino' ya aseguró su cupo en Primera División para el 2026.

Atlético Huila



Si gana, debe esperar que Cúcuta no lo supere en diferencia de gol.

Si empata, debe aguardar a que Cúcuta no gane.

Si pierde, quedará eliminado.

Cúcuta Deportivo



Si gana, debe aferrarse a una derrota o empate de Huila; o si el 'opita' gana', el 'motilón' debe superarlo en diferencia de gol.

Si empata, quedará eliminado.

Si pierde, dirá 'adiós' a la final.

Jaguares



Si gana, necesita que Cúcuta no gane, ya que los 'felinos' tienen el 'punto invisible' y no importa la diferencia de gol.

Si empata, quedará eliminado.

Si pierde, se despide de la final.

Real Cundinamarca



Si gana, clasifica a la final.

Si empata, avanza a la final.

Si pierde, queda eliminado, sin importar la diferencia de gol porque su rival tiene el 'punto invisible'.

Patriotas



Si gana, se instala en la final.

Si empata, dice 'adiós' al Torneo BetPlay II-2025.

Si pierde, se despide de la clasificación.

Atlético Huila se ilusiona con clasificar a la final del Torneo BetPlay II-2025, tras vencer a Cúcuta Deportivo

Tabla de posiciones de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025

Grupo A

1. Huila - 10 pts. (+3)

2. Cúcuta - 10 pts. (+1)

3. Jaguares - 8 pts. (+3)

4. Inter Palmira - 0 pts. (-7)



Grupo B

1. Real Cundinamarca - 10 pts. (+2)

2. Patriotas - 7 pts. (0)

3. Real Cartagena - 6 pts. (0)

4. Boca Juniors - 4 pts. (-2)

Patriotas, uno de los que aspira al segundo ascenso en Colombia.

Programación de la fecha 6 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025

Cúcuta vs. Inter Palmira

Día: domingo 23 de noviembre.

Hora: 3:30 p.m.

Patriotas vs. Real Cundinamarca

Día: domingo 23 de noviembre.

Hora: 3:30 p.m.

Jaguares vs. Huila

Día: domingo 23 de noviembre.

Hora: 3:30 p.m.

Boca Juniors vs. Real Cartagena

Día: lunes 24 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Jaguares de Córdoba vuelve a la primera división del fútbol colombiano

Designaciones arbitrales para la última jornada de cuadrangulares del Torneo BetPlay II-2025

Jaguares vs. Huila



Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño).

Jonnathan Ortiz (Nariño). Asistente Nro. 1: Andrés Nieto (Tolima).

Andrés Nieto (Tolima). Asistente Nro. 2: Freddy Garcés (Casanare).

Freddy Garcés (Casanare). Cuarto Árbitro: Jesús Chima (Córdoba).

Jesús Chima (Córdoba). VAR: Ricardo García (Santander).

Ricardo García (Santander). AVAR: Erika Sánchez (Valle).

Cúcuta vs. Inter Palmira



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

Andrés Rojas (Bogotá). Asistente Nro. 1: Diego Ospina (Quindío)-

Diego Ospina (Quindío)- Asistente Nro. 2: Esteban Aguirre (Tolima).

Esteban Aguirre (Tolima). Cuarto Árbitro: Wilson Ortiz (Norte).

Wilson Ortiz (Norte). VAR: Paula Fernández (Bogotá).

Paula Fernández (Bogotá). AVAR: Esnaider Pontón (Bogotá).

Patriotas vs. Real Cundinamarca



Árbitro: Héctor Rivera (Nariño).

Héctor Rivera (Nariño). Asistente Nro. 1: Elkin Abril (Casanare).

Elkin Abril (Casanare). Asistente Nro. 2: Juan Giraldo (Caldas).

Juan Giraldo (Caldas). Cuarto Árbitro: Camilo Colmenares (Boyacá).

Camilo Colmenares (Boyacá). VAR: Luis Picón (Antioquia).

Luis Picón (Antioquia). AVAR: Nataly Arteaga (Nariño).

Boca Juniors vs. Real Cartagena

