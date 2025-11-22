Hugo Rodallega y el dato contundente, luego del 3 a 0 de Santa Fe sobre Fortaleza

Con un triplete de Hugo Rodallega, Santa Fe derrotó este sábado por 3-0 a Fortaleza, una victoria que revive a los 'cardenales' en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.

'Hugol', de 40 años, sacudió las redes de la portería custodiada por Jordan García en los minutos 61, 70 y en el 87 -el primero y tercer gol fueron de penalti-, por lo que salió en medio de aplausos del estadio El Campín, pero tras el compromiso de la segunda jornada del Grupo B, se conoció un dato contundente del capitán de Santa Fe: ¿de qué se trata?

Hugo Rodallega, capitán y figura de Santa Fe. X de @SantaFe

El dato de Hugo Rodallega tras Santa Fe 3-0 Fortaleza

El exfutbolista del Wigan y Fulham inglés dejó impresionantes estadísticas finalizado el compromiso frente a los 'amix', teniendo una puntuación perfecta: 10 sobre 10, en los 89 minutos jugados.



Realizó cuatro tiros al arco, marcando tres goles, tuvo un pase clave, ganó cuatro duelos de seis disputados, una recuperación de balón, además, de una precisión en los pases del 73 por ciento; esto según datos proporcionados por 'Sofascore'.

Precisamente su puntuación perfecta es el dato que llama atención, ya que Hugo Rodallega es el cuarto jugador en recibir dicha calificación en el semestre en la Liga BetPlay.

⚽️ HUGO RODALLEGA, UN FUTBOLISTA DE 10 PUNTOS 🔝



Gracias a su triplete contra Fortaleza 🕶️, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 🏆, el delantero de Independiente Santa Fe 🦁 recibió un puntaje perfecto 👏



¿Quiénes son los otros jugadores que recibieron puntaje perfecto?

Las números de 'Sofascore' muestran a Fabián Sambueza, del Bucaramanga, luego de la goleada 4-0 sobre Águilas Doradas del pasado 24/08/2025. También está el nombre de Jefry Zapata, del Once Caldas, tras el empate a 2-2 contra Junior del 26/07/2025, y el de Daniel Arcila (actualmente en el Club León de México), en la victoria 3-4 de Envigado sobre Medellín el 24/07/2025.



Los números de Hugo Rodallega en el segundo semestre con Santa Fe

Hugo Rodallega y sus números en el segundo semestre con Santa Fe. Sofascore

Así se presentó el partido entre Santa Fe vs. Fortaleza

Los 'leones' supieron encontrar el camino del triunfo y se las arreglaron para manejar el juego, luego de la expulsión de Elvis Perlaza por doble amarilla en el minuto 51, una ventaja que Fortaleza no pudo aprovechar.

El primer tiempo fue trabado y pese a que Santa Fe hiló jugadas de gol, no las pudo concretar gracias al comportamiento de la defensa del oponente, bien respaldada por el arquero Jordan García.

Sin embargo, para el segundo tiempo desató una andanada de ataques que le dieron la ventaja definitiva, con lo que logró su primer triunfo en el Grupo B.

"Tengo una responsabilidad y una obligación al ser el capitán de Independiente Santa Fe: tratar de aportar siempre lo mejor para que el equipo gane. Hoy (sábado) fue una tarde-noche muy buena en donde hicimos un doble esfuerzo para llevarnos tres puntos importantes para seguir en la pelea", dijo Rodallega en rueda de prensa.