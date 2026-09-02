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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Partidazo de Jorge Carrascal con Flamengo; asistencia para el gol de Lucas Paquetá

Partidazo de Jorge Carrascal con Flamengo; asistencia para el gol de Lucas Paquetá

Después de haber marcado el primer gol del partido contra Mirassol, por el Brasileirao, Jorge Carrascal dijo presente con un excelente centro para ampliar la diferencia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal celebra gol con el Flamengo - Foto:
Flamengo Oficial

Jorge Carrascal tuvo un arranque de partido de ensueño. Este miércoles 2 de septiembre, por la fecha 25 del Brasileirao, Flamengo recibió a Mirassol en el Maracaná, y el mediocampista colombiano se lució.

Jorge Carrascal es una de las figuras del Flamengo.
Colombianos en el exterior

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En primera instancia, Jorge Carrascal infló las redes, cuando iban 14 minutos, abriendo el marcador. Lejos de conformarse con ello, envió un centro preciso a la cabeza de Lucas Paquetá, quien conectó para el 2-0.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, en un partido de Flamengo por la Copa Libertadores
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, en un partido de Flamengo por la Copa Libertadores
AFP

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Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido del Brasileirao
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Jorge Carrascal, volante del Flamengo y de la Selección Colombia.
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