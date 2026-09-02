Partidazo de Jorge Carrascal con Flamengo; asistencia para el gol de Lucas Paquetá

Jorge Carrascal tuvo un arranque de partido de ensueño. Este miércoles 2 de septiembre, por la fecha 25 del Brasileirao, Flamengo recibió a Mirassol en el Maracaná, y el mediocampista colombiano se lució.
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En primera instancia, Jorge Carrascal infló las redes, cuando iban 14 minutos, abriendo el marcador. Lejos de conformarse con ello, envió un centro preciso a la cabeza de Lucas Paquetá, quien conectó para el 2-0.
Vea la asistencia de Jorge Carrascal con Flamengo vs Mirassol para el gol de Lucas Paquetá
POR DIOS, LOCURA DE ASISTENCIA DEL MEJOR 10 DEL CONTINENTE AMERICANO— Fran (@frabigol) September 2, 2026
JORGE CARRASCAL ESTÁ HACIENDO LA MEJOR ACTUACIÓN INDIVIDUAL QUE VI EN TODA MI VIDA, SE LA PUSO EN LA CABEZA COMO CON UN PINCEL pic.twitter.com/VO4HovT2Kl
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