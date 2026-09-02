Partidazo de Jorge Carrascal con Flamengo; asistencia para el gol de Lucas Paquetá

Jorge Carrascal tuvo un arranque de partido de ensueño. Este miércoles 2 de septiembre, por la fecha 25 del Brasileirao, Flamengo recibió a Mirassol en el Maracaná, y el mediocampista colombiano se lució.

En primera instancia, Jorge Carrascal infló las redes, cuando iban 14 minutos, abriendo el marcador. Lejos de conformarse con ello, envió un centro preciso a la cabeza de Lucas Paquetá, quien conectó para el 2-0.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, en un partido de Flamengo por la Copa Libertadores AFP

Vea la asistencia de Jorge Carrascal con Flamengo vs Mirassol para el gol de Lucas Paquetá

POR DIOS, LOCURA DE ASISTENCIA DEL MEJOR 10 DEL CONTINENTE AMERICANO



JORGE CARRASCAL ESTÁ HACIENDO LA MEJOR ACTUACIÓN INDIVIDUAL QUE VI EN TODA MI VIDA, SE LA PUSO EN LA CABEZA COMO CON UN PINCEL pic.twitter.com/VO4HovT2Kl — Fran (@frabigol) September 2, 2026