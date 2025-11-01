Llamado urgente de Dayro Moreno en redes sociales; busca a un 'parcerito' que lo cautivó

En medio de la preparación para el partido del domingo entre Once Caldas y Pasto, la máxima figura de los de Manizales, Dayro Moreno, fue tendencia en redes sociales en la celebración de Halloween en la noche de viernes.

Por eso y luego de viralizarse varios videos en los que niños, jóvenes y adultos se disfrazaron de él, hubo uno que le generó ternura y emoción al experimentado delantero tolimense.

De esa manera, en su cuenta de Instagram Dayro Moreno reposteó un video de un pequeño que decidió imitarlo y ser la sensación con su atuendo de futbolista, en especial con todo lo de Once Caldas.

“Créditos al crack que grabó el mejor disfraz. Ayúdenme a encontrar al parcerito”, fue el mensaje del número 17 de los del ‘Blanco Blanco’ solicitando que lo ayuden a reunirse con el niño que decidió pasar la noche de Halloween como si fuera Dayro Moreno.

Dayro Moreno disfraz - Foto: Redes sociales Dayro Moreno

Por supuesto este video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó comentarios positivos por lo que ha generado Moreno Galindo con sus peculiares formas de vestirse, peinarse y más.