La furia de Gallardo justo en el 1-1 de River Plate con Lanús; todo por Juan Fernando Quintero

La furia de Gallardo justo en el 1-1 de River Plate con Lanús; todo por Juan Fernando Quintero

River Plate consiguió un empate agridulce en su visita a Lanús por la sexta fecha de la Liga Profesional Argentina. ‘Juanfer’ Quintero fue protagonista del partido tras el enojo de su entrenador.