La furia de Gallardo justo en el 1-1 de River Plate con Lanús; todo por Juan Fernando Quintero

River Plate continúa dejando dudas en la Liga Profesional Argentina. En la sexta fecha, el equipo de Marcelo Gallardo visitó a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez y terminó rescatando un empate 1-1 que dejó sensaciones amargas. Gonzalo Montiel adelantó a la ‘banda cruzada’ en el minuto 77, pero la alegría se esfumó cuando Rodrigo Castillo, en tiempo de descuento, decretó la igualdad definitiva para el conjunto ‘granate’.

El encuentro fue intenso y dejó varias lecturas, especialmente por el papel de los jugadores colombianos en el cuadro millonario. Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja fueron titulares, mientras que Juan Fernando Quintero ingresó en la segunda parte. Sin embargo, la actuación del exjugador del América de Cali encendió la polémica en Argentina, no solo por su rendimiento discreto, sino también por un error puntual que terminó en el gol de Lanús.

Gallardo se enojó con Juan Fernando Quintero

El momento clave llegó en los minutos finales. Quintero, que había ingresado para darle claridad al ataque de River, no logró retener un balón largo y perdió la posesión en una jugada que parecía controlada. Lanús aprovechó ese descuido y, tras una rápida transición, Castillo marcó el tanto del empate.

La situación no pasó desapercibida para Marcelo Gallardo. Las cámaras de la transmisión oficial captaron el instante en que el entrenador argentino mostró su malestar de manera evidente. El ‘Muñeco’ recriminó con gestos la falta de compromiso del colombiano en la jugada previa al gol rival, dejando en evidencia su enojo con el mediocampista.

Este episodio ha generado debate en la prensa argentina, que cuestiona la actualidad de Quintero en River. Aunque su talento es indiscutible, su aporte ha sido intermitente en el semestre y su desconexión en momentos clave empieza a generar dudas sobre el papel que puede desempeñar en el equipo de Gallardo. Para muchos analistas, el técnico espera un mayor sacrificio defensivo y concentración de un jugador de la jerarquía del ‘10’ cafetero.



¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

El empate frente a Lanús dejó un sabor amargo, pero River Plate no tiene tiempo para lamentarse. El próximo compromiso será este jueves 28 de agosto, cuando se enfrente a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Colombia. El partido está programado para las 7:15 p. m. (hora colombiana) y será una oportunidad crucial para que los dirigidos por Marcelo Gallardo recuperen confianza y muestren una mejor versión futbolística.