La inspiradora historia de Nelson Deossa: rechazado en su infancia, figura en Monterrey

El nombre de Nelson Deossa volvió a sonar con fuerza tras marcar un golazo de media distancia en la goleada 4-0 de Monterrey sobre Urawa Red Diamonds en el Mundial de Clubes 2025. Su tanto no solo fue destacado por la prensa internacional, sino que también reavivó el interés por su historia de superación. Por eso, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' contactaron a Dayron Pérez, el entrenador que lo descubrió en Marmato, Caldas, y que lo llevó al Atlético Huila para que cumpliera su sueño de ser futbolista profesional.

Pérez recordó que desde pequeño Deossa mostraba condiciones especiales, aunque su camino no fue fácil: “Es un talento natural, la trae implícita desde muy pequeño. Él tuvo muy pocos procesos de formación. Fue rechazado en Cali, en Envigado, en Antioquia. Gracias a mi esposa, que tiene una cercanía con él, lo convencieron a través de la tía para que le dieran la posibilidad. Yo le veía cualidades desde que era jugador de Once Caldas y lo conocí a los 10 años. Ya se le notaban el talento y las cualidades, aunque eran muy personales y no formadas”.

Respecto a su gol en el Mundial de Clubes, Pérez no se mostró sorprendido: “Esa es una de sus virtudes y de sus fortalezas: la media distancia. Cuando identifica que el rival no provoca esos saltos para evitar la conducción, ya va visualizando el arco. Se va acomodando y tiene buena pegada”.

El técnico también habló de las dificultades que tuvo Deossa para consolidarse. “Estuvo siete meses conmigo en la Sub-20 del Huila. Era muy poco asociativo, no compartía el balón. Tuvimos muchos roces. Incluso, en un momento se fue. A mí me dieron el equipo profesional y me tocó convencerlo para que regresara. Afortunadamente se logró. Trabajó mucho el aspecto táctico, técnico y cognitivo”.

Sobre su evolución, destacó que ha sabido rodearse bien: “Ha tenido entrenadores que le han ayudado mucho. En Pachuca entendió que había que jugar en equipo. Hoy es más serio, más participativo y con mejor interpretación del juego”.

Finalmente, reveló detalles de etapas difíciles: “En Junior tuvo un problema de disciplina, y en Nacional no la pasó bien con Jhon Bodmer. Había una opción de compra, pero desistieron tras el informe del técnico”.