¿Por qué no se publican los audios del VAR de todos los partidos del fútbol colombiano?

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, ofreció una extensa rueda de prensa este jueves 26 de junio, para dar a conocer los cambios que se aplicarán en el fútbol colombiano, a partir del segundo semestre, y responder algunos interrogantes. Una de las dudas que resolvió fue con relación a la publicación de los audios del VAR, los cuales no se suelen revelar con tanta frecuencia.

"Desafortunadamente, uno no puede publicar todo porque hay restricciones que tiene el mismo arbitraje. Sin embargo, vamos a tratar de que haya más jugadas con audios. No se está haciendo por nada malo, sino porque el lenguaje en el audio no es el adecuado, pero hasta ahí, no es por nada más", explicó. Sin embargo, no fue lo único que dijo respecto a todo el tema arbitral.

"Con la Comisión Arbitral, se buscará la manera de capacitar a los jueces, que tengan un buen estado físico y los que no cumplan con ello, no se van a elegir. No es posible que no todos tengan la capacidad de dirigir en la altura", añadió. Y es que, en el último semestre, se presentaron varias polémicas con las decisiones que tomaron algunos jueces, generando molestia en algunos clubes.

"Cada día, menos personas quieren ser árbitros porque saben que es una profesión difícil, que requiere sacrificios. Por eso, se está trabajando en ello para mirar decisiones a tomar con el fin de que esto mejore. Lo que se quiere es que todos tengan buena capacitación, apoyo y se les de el respeto que todos merecen", sentenció el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, en rueda de prensa oficial sobre los cambios para el segundo semestre del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Ahora, también se refirió a la manera como se manejarán las revisiones del VAR. "Habrá una nueva disposición para el VAR. Se pondrá una barrera para cuando el juez va a revisar la jugada. Nadie podrá acercarse. Lo que se busca es aligerar la forma de ver la acción y tomar rápido la decisión y que sea acertada, por supuesto, para no perder minutos importantes", expresó en su respuesta.

Por último, fue contundente con la manera como se manejará la pérdida de tiempo. "Vamos a ser exigentes en el tiempo de juego y, de seguro, se añadirán 10 minutos en cada tiempo; por eso, se mirará bien la programación de los partidos", sentenció Calros Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor.