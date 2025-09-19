La jugada 'Maradoniana' de Linda Caicedo, por la que Real Madrid sacó pecho

Linda Caicedo sigue consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol femenino mundial. La delantera colombiana, de apenas 20 años, tuvo una actuación memorable en la fase previa de la Champions League con el Real Madrid, equipo que no tuvo mayores complicaciones para superar al Eintracht Frankfurt y avanzar a la fase de grupos del certamen europeo.

En el partido de ida, disputado en suelo alemán, el conjunto ‘merengue’ se impuso 2-1 con autoridad, dejando encarrilada la serie. Ya en la vuelta, jugada en territorio español, el equipo conducido por Pau Quesada firmó una contundente victoria 3-0, en la que Linda Caicedo fue protagonista de principio a fin.

El marcador se abrió temprano, a los 9 minutos, con un tanto de Naomie Feller. Poco después, llegaría una de las jugadas más comentadas en España y en el mundo: Linda arrancó desde campo propio, superó con una facilidad pasmosa a varias rivales y sirvió una asistencia precisa para que Signe Brunn marcara el segundo gol a los 34 minutos. Una acción que recordó a las mejores jugadas de las grandes estrellas del fútbol y que desató la euforia en el estadio y en las redes sociales.

La vallecaucana, además, coronó su brillante actuación con gol propio. A los 60 minutos de juego, se hizo presente en el marcador con un remate de pierna derecha, sellando el 3-0 definitivo y confirmando la clasificación del Real Madrid a la siguiente instancia de la Champions League.



Elogios para Linda Caicedo

Linda Caicedo en Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid. Real Madrid femenino.

Más allá del resultado y de su aporte directo al marcador, Linda Caicedo es noticia en España por la manera en que desequilibró el partido. Su jugada ‘Maradoniana’ —como la describieron varios medios— ha sido motivo de orgullo para el Real Madrid y sus aficionados, que ven en la colombiana una de las grandes joyas del presente y del futuro del club.

El propio Real Madrid, a través de sus redes sociales, no ocultó la admiración por la futbolista: “Esa jugada. Esa definición”, publicó la institución junto a un video de la acción que rápidamente se volvió viral.

Los hinchas tampoco se quedaron atrás. Una de las cuentas más influyentes de seguidores del equipo escribió: “Linda Caicedo y una jugada solo al alcance de las mejores del mundo. ¡Qué futbolista!”. Comentarios que reflejan el impacto inmediato que ha tenido la jugadora en un club que aspira a consolidarse entre los grandes del fútbol femenino europeo.

Linda Caicedo y una jugada solo al alcance de las mejores del mundo.



¡Qué futbolista! 🤍🇨🇴

pic.twitter.com/g4oot53MkI — madridistaReal (@RMadridistaReal) September 18, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid?

Tras asegurar su presencia en la fase de grupos de la Champions League, el Real Madrid femenino volverá a concentrarse en la liga española, donde también busca ser protagonista. Su próximo reto será el domingo 21 de septiembre, cuando reciba en la cuarta jornada del campeonato al Deportivo La Coruña. El compromiso está programado para las 11:30 a. m. (hora colombiana) y todo apunta a que Linda Caicedo será nuevamente la gran atracción.