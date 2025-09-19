Pep Guardiola, sin filtro: se rindió en elogios a Haaland, a quien comparó con Messi y Cristiano.

El noruego Erling Braut Haaland ha vuelto a reescribir la historia de la Liga de Campeones y con su tanto ante el Nápoles, alcanzó los 50 goles en la competición en apenas 49 partidos, convirtiéndose en el jugador que menos encuentros ha necesitado para firmar la media centena de tantos.

El delantero del Manchester City pulverizó un récord que hasta ahora pertenecía a Ruud van Nistelrooy, que necesitó 62 encuentros para llegar a esa cifra, y por detrás, quedan leyendas como Lionel Messi (66), Robert Lewandowski (77), Kylian Mbappé (79) o Cristiano Ronaldo (91), un contraste que refleja la magnitud de la hazaña del noruego respecto a goleadores que dominaron Europa durante más de una década.

Guardiola puso a Haaland a la altura de Messi y Cristiano

Erling Haaland, celebrando un gol frente al Manchester United Foto: AFP

El entrenador de los 'citizens' elogió al noruego tras la victoria en la Champions League. Incluso, el español fue más allá y comparó al 'Androide' con el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

"Los números hablan por sí solos. Está al nivel de Van Nistelrooy o Lewandowski, pero sobre todo de los dos monstruos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Erling está a la altura. En cuanto a goles, es increíble", dijo Guardiola.

Con solo 25 años, Haaland ya se ha colado en el top-10 de máximos anotadores históricos de la 'Champions' compartiendo la décima posición con Thierry Henry (50) y tiene a tiro a Ruud van Nistelrooy (56) y Thomas Müller (57), mismo número de goles que Mbappé.

En lo más alto de la tabla todavía figuran Cristiano Ronaldo (140) y Messi (129), aunque la progresión del noruego apunta a que será cuestión de tiempo que se acerque a esas cifras.

Su camino hasta este récord ha sido meteórico desde su debut en 2019 con el Salzburgo donde firmó un 'hat-trick' en la primera parte ante el Genk, y después, en su etapa en el Borussia Dortmund sumó 15 goles en 13 partidos, y desde su llegada al Manchester City en 2022, acumula 27 tantos en 30 apariciones.

Además, ostenta una colección de récords de precocidad, siendo el más joven y el más rápido en alcanzar los 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y ahora los 50 goles.

A esa lista se añaden hitos únicos, como ser el único jugador en marcar un 'hat-trick' en la primera parte de su debut en la competición, el único en anotar varios goles en cuatro partidos consecutivos y el único capaz de hacerlo en su estreno con tres clubes distintos (Salzburg, Dortmund y Manchester City).

De sus 50 goles, 34 llegaron con la pierna izquierda -ocho de penalti-, 11 con la derecha y 5 de cabeza y ya ha marcado a 18 rivales distintos, con Sevilla y Leipzig, con seis goles, como víctimas favoritas.

Con apenas 25 años, tiene ya en su punto de mira el próximo listón histórico que es alcanzar los 60 tantos, un registro que Lionel Messi logró en 80 partidos y con 26 años y 86 días, cifras que el noruego podría pulverizar en esta misma edición.