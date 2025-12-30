Luis Javier Suárez, de ser promesa mundial en un videojuego, a conquistar con sus goles en Portugal

Luis Javier Suárez sorprende a todos en Europa. El delantero llegó para esta temporada al Sporting de Lisboa y desde su primer juego no ha hecho más que impresionar a todos los aficionados portugueses con sus goles y buenas actuaciones en el campo.

Este martes, la prensa portuguesa quiso resaltar nuevamente su excelso nivel, pero esta vez sacaron a la luz un dato poco conocido del colombiano. Suárez inició su periplo por el 'viejo continente' en la temporada 2015/2016 con la camiseta del filial del Granada, y allí ya pintaba para grandes cosas, incluso no solo en la cancha sino en los videojuegos. En concreto, en Football Manager, donde aparecía como gran promesa mundial en la posición de centrodelantero. Así lo mencionó el diario luso 'A Bola': "Ya tenía fama de jugador estrella —el uruguayo brillaba con la camiseta del Barcelona— y la temporada siguiente empezó a destacar en el filial del Granada , en la Tercera División española, y su valoración en el famoso juego Football Manager, donde era considerado una gran promesa mundial en su posición, hacía presagiar un futuro prometedor".

Football Manager es un videojuego muy popular entre los fanáticos del fútbol por ser un simulador muy auténtico de lo que sucede en el balompié mundial, por lo que, que el samario apareciera entre los más prometedores en su posición, ya dejaba ver que iba a ser un delantero de cuidado en Europa. Ahora, en la realidad, ha trasladado todas esas expectativas a hechos concretos. Fue goleador con el Almería de la segunda división española, y en la actualidad se ha posicionado como uno de los máximos anotadores de la Liga Portugal, demostrando que no le ha quedado grande la tarea de jugar en uno de los clubes más grandes de ese país.

Luis Javier Suárez, con la camiseta del Sporting de Lisboa Foto: AFP

Contratado con la tarea de reemplazar al sueco Viktor Gyokeres, Luis Javier ha refrendado toda la confianza que pusieron 'los leones' en él, al pagar más de 22 millones de euros por sus servicios. Desde su llegada, el jugador de la Selección Colombia ha disputado 26 encuentros en todas las competiciones, en los que tiene un registro de 18 goles y cuatro asistencias. En su último duelo del año, anotó un hat-trick, logrando igualar en la cima de la tabla de goleadores de la liga a Vangelis Pavlidis, del Benfica, con 14 tantos.

Gracias al aporte del 'cafetero', el Sporting se ubica segundo del campeonato doméstico con 41 puntos, a cinco del líder Porto, está en cuartos de final de la Taca de Portugal, en semifinales de la Copa de la Liga y se sitúa en el puesto 14 de la tabla de la Champions League con 10 unidades, a dos del octavo lugar que da el pase directo a los octavos de final.