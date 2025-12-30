Estos son los partidos que Nacional y Medellín jugarán sin público en 2026; hay varios clásicos

Atlético Nacional e Independiente Medellín fueron castigados con varias fechas a estadio vacío por los hechos de violencia ocurridos en la final de la Copa Colombia de 2025, disputada por ambos clubes y empañada porque a la hora de la premiación hubo graves enfrentamientos en la cancha entre hinchas de los 2 bandos.

En consecuencia, el tribunal disciplinario del fútbol profesional colombiano le impuso una pena de 3 jornadas a puerta cerrada a Nacional, mientras que para el Medellín –que era local– la suspensión fue de 6 partidos.

Por ello, las finanzas de cada escuadra se verán seriamente afectadas por concepto de taquillas, algo que seguramente llevará a esas instituciones a apelar la decisión en busca de una posible rebaja dado que hay varios clásicos ente los encuentros en los que no habrá público en las tribunas. Además, el plan de venta de abonos también se trastoca en los 2 casos.



Partidos de Nacional y Medellín a puerta cerrada en 2026

Teniendo en cuenta el calendario de la Liga Betplay 2026, los verdes jugarán a puerta cerrada contra Chicó, Jaguares y el clásico con América de Cali, mientras que el DIM no tendrá a su gente frente a Tolima, Internacional de Bogotá, Pereira, Bucaramanga, Chicó y el duelo ante el campeón Junior de Barranquilla.

⦁ Partidos a puerta cerrada de Nacional:

- Fecha 1: Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó

- Fecha 2: Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba

- Fecha 4: Atlético Nacional vs. América de Cali

⦁ Partidos a puerta cerrada del Medellín:

- Fecha 3: Independiente Medellín vs. Deportes Tolima

- Fecha 5: Independiente Medellín vs. Internacional de Bogotá

- Fecha 7: Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira

- Fecha 9: Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga

- Fecha 10: Independiente Medellín vs. Boyacá Chicó

- Fecha 12: Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla