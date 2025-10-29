Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La mala hora de jugador colombiano en España; "ha empeorado, por eso es baja"

La mala hora de jugador colombiano en España; "ha empeorado, por eso es baja"

En la previa al juego de Copa del Rey del Betis frente a Palma del Río, el técnico Manuel Pellegrini dio una mala noticia sobre uno de los jugadores colombianos de su equipo. ¡Vea de qué se trata!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Real Betis, equipo español en el que figuran dos colombianos
Real Betis, equipo español en el que figuran dos colombianos
Foto: X/@RealBetis

Publicidad

Publicidad

Publicidad