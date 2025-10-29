La mala hora de jugador colombiano en España; "ha empeorado, por eso es baja"

Este jueves, el Betis afronta su compromiso de la primera ronda de la Copa del Rey frente a Palma del Río, sin uno de sus nombres previstos: Nelson Deossa. El volante colombiano figura en la lista de ausencias que el técnico Manuel Pellegrini dio a conocer hoy, sumándose a un plantel ya mermado por cuatro bajas por lesión.

Según el diario español Estadio Deportivo, Deossa se cae de la convocatoria debido a un "empeoramiento de la conjuntivitis" que ya había sufrido en los dos últimos partidos. La dolencia le impide entrar en los planes del cuerpo técnico para el partido de mañana, donde el Betis intentará avanzar en el torneo sin mayor dificultad.

La ausencia de Deossa llega en un momento delicado para el Betis. El club verdiblanco cuenta con cuatro descartes por motivos físicos. Entre esos se encuentran Sofyan Amrabat (por lesión muscular), Junior Firpo (por molestias en la cadera) y Giovani Lo Celso (por golpe en el último partido y una vacuna), además de Isco Alarcón que continúa su proceso de recuperación.

En ese contexto, que Deossa entrena, pero finalmente es excluido, que no participe adquiere mayor relevancia. El exMonterrey ha sufrido muchos problemas en su inicio de temporada con el conjunto sevillano, y la noticia de su no convocatoria es un golpe más a la moral del jugador.

Con esta circunstancia, el Betis apelará a su fondo de plantilla y a la cantera para completar la convocatoria de 22 jugadores, en la que figuran tres porteros y entre ellos dos futbolistas del filial. La idea del equipo es afrontar el duelo del jueves con una alineación competitiva pese a la acumulación de bajas.

Nelson Deossa, jugador colombiano del Betis Foto: AFP

El partido se presenta como una prueba de carácter para el Betis, que deberá superar el número de ausencias para imponerse al Palma del Río y seguir su camino en el torneo. En ese escenario, Deossa no podrá aportar desde el césped, lo que obliga al cuerpo técnico a reajustar sus planes y a replantear recursos ofensivos con otros jugadores.

Para los aficionados y el club, la expectativa está puesta en ver cómo responde el equipo frente a un rival de menor categoría, pero con algunas bajas sustanciales. En definitiva, la exclusión del jugador 'cafetero' para este encuentro resalta como una cuestión significativa, porque enciende las alarmas de nuevos problemas físicos que le impiden demostrar el nivel que lo trajo a Europa en este mercado de fichajes.

Por otro lado, el 'Cucho' Hernández sí fue llamado para el juego, por lo que se espera que sea la principal carta ofensiva de los béticos para vencer a su rival con cierta comodidad, recordando que juega en una división más baja y que en esta ronda de la Copa del Rey se juega a un solo partido, por lo que la única opción es ganar para avanzar a instancias más definitivas.