Atentos en Millonarios; ¿jugará como titular Dayro Moreno con Once Caldas?, hay novedades

El Once Caldas se juega su permanencia en la lucha por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y, para ello, según el diario La Patria, el técnico Hernán Darío Herrera movería las fichas en el once inicial que enfrentará a Millonarios en El Campín. La presión por obtener una victoria es máxima, considerando que el empate o la derrota prácticamente sellarían la eliminación del equipo 'albo' de la fiesta de fin de año.

El cuerpo técnico, en busca de mayor equilibrio y contundencia, de acuerdo con la información del medio, introduciría dos novedades significativas en la formación titular. Los cambios se enfocarían en el sector defensivo, área crucial para contrarrestar al equipo capitalino y, al mismo tiempo, proyectar una mejor salida en ataque.

La primera modificación sería el zaguero Jerson Malagón, quien regresaría a la formación inicial, ocupando el lugar de su compañero Jéider Riquett, que no será de la partida por acumulación de tarjetas amarillas. La inclusión de Malagón busca tener solidez en la retaguardia, vital para un partido donde la concentración defensiva debe ser impecable frente a un Millonarios que también se juega sus últimas cartas.

La segunda novedad se dará con el compañero de Malagón, que sería para este partido el defensor Jorge Cardona. El central jugaría en reemplazo de Kevin Cuesta, que no sería titular por decisión del cuerpo técnico del 'blanco blanco'. Este movimiento táctico apunta a fortalecer la transición defensa-ataque, buscando conectar de manera más efectiva con el eje ofensivo, liderado por Dayro Moreno desde el pitazo inicial.

Jorge Luis Cardona, una de las novedades de Once Caldas frente a Millonarios Foto: X/@oncecaldas

Estas variantes reflejan que el entrenador no está del todo conforme con lo mostrado por su equipo en la parte defensiva. La victoria reciente frente a Unión Magdalena le dio un respiro y le permitió mantener viva la esperanza, pero el desafío contra Millonarios, un rival directo por la clasificación, les exigirá un rendimiento superlativo. Las incorporaciones de Cardona y Malagón no solo refrescan la alineación, sino que representan una apuesta clara por una estructura más fuerte atrás.

El encuentro no será solo un partido de fútbol normal, es un duelo de vida o muerte en la tabla de posiciones. Once Caldas, que se ubica en la posición 12 con 22 puntos, necesita las tres unidades para seguir soñando, y con estas dos novedades, espera encontrar la fórmula para asaltar la capital y dar el golpe que lo meta de lleno en la pelea por un cupo entre los ocho.