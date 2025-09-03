“La primera vez que vi a Víctor Ibarbo en la ducha, no era normal, no había visto algo así”

Víctor Ibarbo dejó una gran carrera a nivel internacional jugando en equipos de Italia, Inglaterra, Grecia y hasta Japón, dejando amistades y compañeros que hasta la fecha lo recuerdan, aunque en esta ocasión no fue por algo dentro de una cancha de fútbol sino por una particular anécdota con el colombiano.

Allan Nyom, quien jugó con el nacido en Tumaco, en el Watford, dio una entrevista para Post United en la que se acordó del nariñense y dejó unas declaraciones que ya le dan la vuelta al mundo.

“Víctor Ibarbo es conocido también por otras cosas, yo la primera vez que lo veo en la ducha sin engañarte nunca había visto algo así. Sinceramente en mi vida no había visto algo así, nunca, eso no era normal”, comenzó contando el defensor francés, de 37 años.

De hecho, Allan Nyom rememoró que en el paso por Italia el colombiano tuvo un conflicto por el tamaño de su parte íntima, tras un encuentro con una mujer, algo que él confirmó en las últimas horas.

“De hecho había una mujer que trabajaba en el club, me preguntó lo de Ibarbo, que todo el mundo estaba asustado. Y yo le dije que era verdad. Me acuerdo que llevó una mujer al hospital, eso salió en Italia”, dijo entre risas el futbolista galo.

Víctor Ibarbo alias el '3 piernas'.



No sé pierdan esta anécdota. pic.twitter.com/8HxCPykGzj — Felipe Lucero (@Ellucero) September 3, 2025

Para terminar su relato Nyom señaló que Víctor Segundo era alguien espigado, de gran altura y hasta decidió dar más detalles sobre el tamaño de la parte íntima del colombiano, que lo dejó sorprendido a él y a muchos compañeros durante su carrera.

“Todo el mundo lo sabe, tú hablas de él en Italia y hablan de eso, que no era normal. Era un chico alto, medía 1.90 y sin engañarte le llegaba hasta más de la mitad de la pierna. Eso no era normal, yo lo veía y decía esto qué es”, concluyó el francés en la entrevista publicada hace algunas horas.

Actualmente Víctor Ibarbo se encuentra jugando en el Internacional de Palmira, equipo de la Primera B del fútbol colombiano, en lo que podrían ser sus últimos años en el balompié profesional, luego de una exitosa carrera en el exterior. Cabe recordar que para Brasil 2014 fue incluido por el técnico José Pékerman entre los convocados para el certamen orbital.



¿En qué equipos jugó Víctor Ibarbo?

Víctor Ibarbo inició su carrera profesional en Atlético Nacional de Colombia, donde debutó en 2008 y jugó en dos etapas, sumando más de 160 partidos y consolidándose como un jugador importante. Posteriormente, también jugó en América de Cali en 2023 y 2024, y dese 2025 pasó a Internacional Palmira, aportando experiencia en el fútbol colombiano.

Víctor Ibarbo, experimentado jugador del fútbol colombiano. COLPRENSA

En el ámbito internacional, Ibarbo tuvo una extensa trayectoria. En Italia se destacó con el Cagliari, club con el que disputó más de 120 encuentros entre 2011 y 2017, y tuvo un paso breve por la Roma. También estuvo en Inglaterra con el Watford, aunque con poca participación. En Grecia defendió al Panathinaikos, logrando continuidad en 2016-17. Más adelante se trasladó a Japón, donde jugó para Sagan Tosu y V-Varen Nagasaki, acumulando buenas cifras en la J-League.