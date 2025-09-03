"A James Rodríguez se le nota el cansancio y cuando lo sacan ya nos han empatado"

Este jueves 4 de septiembre la Selección Colombia afrontará un partido crucial en sus aspiraciones de regresar a una Copa del Mundo, tras ocho años de ausencia. La ‘tricolor’ medirá fuerzas con Bolivia, rival al que deberá vencer para sellar su boleto a la próxima cita orbital.

El combinado ‘cafetero’ ocupa la sexta casilla con 22 puntos, por lo que una victoria sobre los del ‘altiplano’ le bastará para asegurar su presencia en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Colombia tiene más cosas a favor que en contra”

Arnulfo valentierra durante un partido con la Selección Colombia en 2001 AFP

Una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia es el exjugador barranquillero Arnulfo Valentierra, quien en el fútbol colombiano defendió las camisetas de Once Caldas, América de Cali y Unión Magdalena. En el exterior pasó por Al-Wahda (Emiratos Árabes Unidos), Cienciano (Perú), Peñarol (Uruguay) y, en Bolivia, actuó para Bolívar y Aurora.

En entrevista exclusiva con Gol Caracol, Valentierra, de 51 años, analizó el presente de la ‘tricolor’, de la que confía regresará al triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas tras seis partidos sin ganar.

“Tenemos más cosas a favor que en contra. Es un equipo al que se le pueden sacar resultados sin mayor inconveniente, pero este es el fútbol, ¿no? Ellos también necesitan sumar y van a hacer todo lo posible por lograr, aunque sea un empate, para luego rematar en casa”, comentó Valentierra.

El exvolante también señaló que su favorito en la delantera para ser titular es Dayro Moreno, con quien compartió camerino en Once Caldas durante los inicios del tolimense como profesional.

“Yo me la juego por Dayro. Sea lo que sea, es un jugador que todavía te corre la cancha, se sabe mover muy bien, define muy bien y le va a servir mucho a los volantes, que tendrán más espacios para filtrarle balones. Creo que debe estar desde el inicio, y luego entrar Jhon Córdoba para rematar. Pero ese es mi pensamiento; al final, el que decide es el técnico”.



Otras declaraciones de Arnulfo Valentierra

¿Iría con James Rodríguez desde el arranque?

James Rodríguez, durante un partido de la Selección Colombia por Eliminatoria AFP

“Yo soy de los que defiendo a James, por como juega y por la jerarquía que tiene. Pero hay que ver cómo está físicamente esta temporada. Entonces, hubo momentos que tenía que meter a ('Juanfer') Quinterito y entrar rematar con James, porque hay que tenerlo hasta cierto momento y por más ganas que tenga se le nota el cansancio y cuando ya queremos cambiarlo nos han empatado el rival se nos ha montado”.

Por otro lado, Valentierra reconoció que no será un encuentro sencillo y que se puede complicar si Colombia no encuentra pronto la apertura en el marcador.

“Sabemos que a la Selección Colombia le ha costado anotar en los últimos partidos de local, pero aquí más que jugar bien, lo importante es sacar el resultado para que todos estemos tranquilos y clasifiquemos al Mundial. No creo que haya ningún inconveniente”.



¿A qué hora es el partido de Colombia vs. Bolivia?

El encuentro, válido por la fecha 17 de las clasificatorias a la Copa del Mundo 2026, está programado para este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p. m. (hora colombiana), con transmisión de Gol Caracol.