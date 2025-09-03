Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "A James Rodríguez se le nota el cansancio y cuando lo sacan ya nos han empatado"
Exclusivo

"A James Rodríguez se le nota el cansancio y cuando lo sacan ya nos han empatado"

En diálogo con Gol Caracol, un exjugador de la Selección Colombia se refirió al presente del ‘10’, quien llega con poco ritmo de competencia en León debido a problemas físicos.