La sombra del Barcelona persigue a Luis Díaz; aún estando en Bayern Múnich

Luis Díaz tuvo su debut en Champions League con el Bayern Múnich, jugando todo el partido en el triunfazo 3-1 sobre Chelsea en la primera fecha de la fase liga del certamen, y aunque no fue de los más destacados en la cancha, dio unas declaraciones luego de dicho compromiso en el Allianz Arena, y más allá del presente que vive en Alemania le consultaron sobre la chance que tuvo de jugar en el Barcelona.

En la entrevista con 'Movistar Plus', en español, a 'Lucho' le preguntaron sobre la verdad de las negociaciones con el elenco catalán, que lo tenía en carpeta pero al final decidieron no pagar todo el dinero que pedía el Liverpool por él, más de 70 millones de euros, algo que sí hizo el Bayern.



A Luis Díaz le preguntaron si pudo jugar en el Barcelona

La respuesta del futbolista colombiano comenzó resaltando lo "contento" que está de militar actualmente en un "gran club" como el Bayern Múnich, pero no dudó en ser sincero y señalar que "ha habido conversaciones, lo cual es normal en el mercado de fichajes, con varios equipos pero estoy muy contento con mi decisión".

Por la misma línea Luis Díaz aseguró que está centrado totalmente en el cuadro bávaro y que ha "tomado una decisión objetiva sobre el futuro, y lo más importante es que vengo a un gran club. Así que intentaré dar lo mejor de mí", cerró diciendo sobre el cambio de aires que hizo para la presente temporada, tras brillante años en el Liverpool, donde a pesar de ser una de las figuras y un titular indiscutible, el tema salarial no fue tenido en cuenta en el club inglés y por eso tomó la decisión de emprender un nuevo camino.

Ya en otro tema el atacante colombiano analizó lo que fue el triunfazo 3-1 del Bayern Múnich sobre el Chelsea, que deja buenas sensaciones en la disputa por la Champions League: "Estoy muy contento con la victoria; era lo que esperábamos. Empezar así es importante para el equipo, para poder estar tranquilos. Ahora es momento de descansar".

Por ahora, Luis Díaz y el Bayern Múnich ponen su mirada en el partido contra el Hoffenheim, por la fecha 4 de la Bundesliga. Dicho encuentro está programado para el sábado 20 de septiembre, a las 8:30 a.m. (hora colombiana), en el estadio PreZero Arena, en Sinsheim.