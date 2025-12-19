Luis Díaz, sin miedo para el Mundial 2026: advertencia a Cristiano Ronaldo y Portugal

Luis Díaz jugará su primer Mundial con la Selección Colombia. Esto ocurrirá en 2026, en Estados Unidos, México y Canadá, luego de que la 'tricolor' finalizara tercera en las Eliminatorias Sudamericanas y asegurar su cupo. Por eso, y a pesar de que aún faltan algunos meses para que ruede el balón en la cita orbital, ya palpita el torneo, dejando claro que sueña en grande.

"Estamos muy emocionados por el Mundial y lo que podemos hacer. Hemos tenido un lindo proceso con el entrenador, Néstor Lorenzo, desde que llegó y creo que hemos crecido mucho. Además, hemos jugado buenos partidos, aprendido cosas positivas y también de las negativas. Hubo malas y buenas", afirmó de entrada el guajiro, en entrevista con 'The Guardian'.

Pero no fue lo único y resaltó lo que han logrado en el combinado patrio. "Ahora, si se dan cuenta, ven un equipo feliz, tranquilo, unido, donde todos perseguimos el mismo objetivo y eso me encanta. De igual manera, nuestra afición, la gente y quienes nos apoyan, comparten ese mismo sentimiento", añadió Luis Díaz, quien es figura en Bayern Múnich, desde su llegada.

La Selección Colombia quedó en el grupo K del Mundial 2026, junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo. Justamente, sobre el duelo con los 'lusos', 'Lucho' se refirió en esa misma charla, palpitando el choque con Cristiano Ronaldo, quien es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia.



James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, estarán presentes en el Mundial 2026 AFP

"Ese partido va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha; además, tienen a otro buen futbolista como Bruno Fernandes, en fin. Va a ser un partido disputado. Ahora, hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que, obviamente, buscaremos la victoria", sentenció.

Dicho encuentro está programado para el sábado 27 de junio, a las 6:30 p.m. (Hora de Colombia), en el Hard Rock Stadium, en Miami, Estados Unidos.