Polémica en debut de Selección Colombia en el Mundial Sub-20 por gol anulado a Arabia Saudita

La Selección Colombia empezó de buena manera su participación en el Mundial Sub-20. Este lunes 29 de septiembre, venció 1-0 a Arabia Saudita, por la fecha 1 del grupo, de la mano de Óscar Perea, quien fue el autor del único tanto del compromiso. Sin embargo, su victoria estuvo en riesgo por una acción que ha dado de qué hablar, ya que dejó muchas dudas.

Cuando transcurría el minuto 71, Thamer Al-Khaibari sorprendió a la defensa 'tricolor', atacando a su espalda. El delantero árabe se hizo con la pelota, emprendió una larga carrera, entró al área y sacó un buen remate, imposible de atajar para el arquero, Jordan García. Dicha anotación significaba el 1-1, pero la alegría duró poco en las toldas de Arabia Saudita.

Óscar Perea, figura de la Selección Colombia, anotó contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20 Federación Colombiana de Fútbol

El juez de línea levantó la bandera y sancionó fuera de lugar. Hubo incredulidad, pero se reanudó el encuentro y, minutos más tarde, mostraron la imagen donde afirmaban que sí estaba en fuera de lugar, según el Sistema Semiautomático de Fuera de juego (SAOT). No obstante, fue muy ajustado y las opiniones estuvieron divididas.

EL GOL ANULADO A ARABIA

Este fue el gol que anuló el asistente Ayimavo al jugador Saudi Al-Khaibri y que certificó el Sistema Semiautomatico de Fuera de juego (SAOT) es el hombro del Saudi quien marca el punto de referencia, el brazo de García NO cuenta, con el no se hacen goles pic.twitter.com/QH67upctM1 — Jose Borda (@Borda_analista) September 30, 2025

