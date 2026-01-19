Periodista argentino no tuvo piedad con Juan Fernando Quintero; “me dio vergüenza ajena”

Juan Fernando Quintero dio un paso más en su estadía en River Plate, portando la cinta de capitán en los partidos de pretemporada que ha jugado el equipo argentino, donde es considerado como un ídolo, especialmente por aquel gol recordado en el estadio Santiago Bernabéu, en la final de la Copa Libertadores contra su máximo rival, Boca Juniors.

Y mientras vive su tercer ciclo con la camiseta de la 'banda cruzada', el técnico Marcelo Gallardo le otorgó llevar el brazalete y ser el líder en la cancha de un importante equipo como lo es el conjunto 'millonario'. Sin embargo, las opiniones llegaron divididas en el cono sur por esta decisión que involucró al mediocampista antioqueño.



Críticas en Argentina por capitanía de Juan Fernando Quintero

Leonardo Uranga es el periodista que apuntó sin piedad al DT de River Plate y al jugador colombiano. "Cuando yo vi la capitanía de 'Juanfer' a mí me dio una sensación horrible", dijo de entrada, argumentado luego que "esa capitanía de River que tuvo Ruggeri, Passarella, Gallego, Francescoli, pues verlo con ella a un chico que no pide la pelota, que no hace goles, que no tiene personalidad, que esta fuera de estado, a mí me dio vergüenza ajena", cerró diciendo de manera cruda el comunicador en el programa 'Picado TV'.

❌🇨🇴 URANGA: “VER A JUANFER COMO CAPITÁN ME DIO VERGÜENZA AJENA” pic.twitter.com/YCmd6cu7ut — Picado TV (@picadotv_) January 19, 2026

Dichas declaraciones de Uranga han tenido repercusión en Argentina, muchos defendiendo la calidad, el liderazgo y la huella que ha dejado y actualmente sigue plasmando Quintero Paniagua en el equipo 'millonario'.

Sobre la capitanía de River Plate, 'Juanfer' habló de eso luego del triunfo 1-0 sobre Millonarios, que fue el primer partido en el que la tuvo en su brazo, y se mostró feliz y agradecido por la oportunidad de llevarla con él.



Juan Fernando Quintero cumple años el mismo que Marcelo Gallardo. Foto: CARP.

Publicidad

"La verdad que muy contento. Más allá de lo que es la cinta de capitán, para mí es un orgullo representar un club tan grande y con tanta historia. Es un sueño. Creo que salió natural como me designaron capitán y soy muy agradecido. Más aún con los nombres que tenemos, jugadores con mucha experiencia y de la casa. Creo que con naturalidad, no hay ningún tipo de misterio sobre la designación", contó Juan Fernando Quintero el pasado domingo 11 de enero, en el estadio Parque Central, en Uruguay.