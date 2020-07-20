Gol Caracol Arjen Robben
Arjen Robben
Leyenda de Bayern Múnich pone freno a comparaciones con Luis Díaz y Olise; "no me gustan"
Arjen Robben sorprendió con unas declaraciones por la manera en la que lo relacionan a él y otro exjugador del Bayern Múnich, con los actuales extremos bávaros, el colombiano y el francés.
No para la polémica que involucra a Luis Díaz y Ribéry; Kompany lo volvió a dejar claro
El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, volvió a referirse en rueda de prensa a la comparación que hacen desde Alemania entre Luis Díaz y Franck Ribéry.
Gol Caracol
Elkin Soto, ‘Al Paredón’: la anécdota con Arjen Robben, el recuerdo que duele y el sueño no cumplido
El exmediocampista fue el invitado a nuestra tradicional sección. El 'Sultán' hizo confesiones inéditas, eligió al mejor jugador colombiano de la historia, contó varias historias imperdibles y más.
Gol Caracol
James Rodríguez no se quedó atrás y le envió un mensaje a Arjen Robben, quien se retiró
El futbolista colombiano se reportó en sus redes sociales y publicó una foto junto al neerlandés.
Gol Caracol
Las lesiones siguen 'azotando' a Arjen Robben y el neerlandés no descarta su retiro
El exfutbolista del Bayern Munich sigue con molestias en sus gemelos y no ha podido tener continuidad con el Groningen.
Gol Caracol
Arjen Robben está lesionado y no aseguró que vuelva a jugar con el Groningen
El holandés, quien volvió de su retiro para militar con el equipo del que es hincha, al parecer tomaría la decisión de dejar el fútbol, nuevamente.
Gol Caracol
Arjen Robben no la pasa bien: será baja con el Groningen por lo menos hasta diciembre
El futbolista holandés, quien sufre diversas molestias físicas, solo ha podido jugar 44 minutos en lo que va de la presente temporada.
Gol Caracol
¡Un grito de alegría! Arjen Robben volvió del retiro y ya marcó su primer gol con Groningen
El jugador holandés regresó del retiro del fútbol para jugar esta temporada con el equipo de sus amores y en el que inició su carrera profesional hace 18 años.