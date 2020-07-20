Síguenos en:
Gol Caracol  / Arjen Robben

Arjen Robben

  Michael Olise y Luis Díaz, figuras del Bayern Múnich
    Michael Olise y Luis Díaz, figuras del Bayern Múnich
    Foto: AFP
    Colombianos en el exterior

    Leyenda de Bayern Múnich pone freno a comparaciones con Luis Díaz y Olise; "no me gustan"

    Arjen Robben sorprendió con unas declaraciones por la manera en la que lo relacionan a él y otro exjugador del Bayern Múnich, con los actuales extremos bávaros, el colombiano y el francés.

  Luis Díaz y Michael Olise, extremos del Bayern Múnich
    Luis Díaz y Michael Olise, extremos del Bayern Múnich
    Foto: AFP
    Colombianos en el exterior

    No para la polémica que involucra a Luis Díaz y Ribéry; Kompany lo volvió a dejar claro

    El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, volvió a referirse en rueda de prensa a la comparación que hacen desde Alemania entre Luis Díaz y Franck Ribéry.

  • Thumbnail
    Gol Caracol

    Elkin Soto, ‘Al Paredón’: la anécdota con Arjen Robben, el recuerdo que duele y el sueño no cumplido

    El exmediocampista fue el invitado a nuestra tradicional sección. El 'Sultán' hizo confesiones inéditas, eligió al mejor jugador colombiano de la historia, contó varias historias imperdibles y más.

  James Rodríguez y Arjen Robben
    James Rodríguez y Arjen Robben - Foto: AFP
    AFP
    Gol Caracol

    James Rodríguez no se quedó atrás y le envió un mensaje a Arjen Robben, quien se retiró

    El futbolista colombiano se reportó en sus redes sociales y publicó una foto junto al neerlandés.

  Arjen Robben
    Arjen Robben, jugador del FC Groningen.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Las lesiones siguen 'azotando' a Arjen Robben y el neerlandés no descarta su retiro

    El exfutbolista del Bayern Munich sigue con molestias en sus gemelos y no ha podido tener continuidad con el Groningen.

  Arjen Robben gol Groningen
    Arjen Robben metió un gol con el Groningen después de 18 años.
    @fcgroningen
    Gol Caracol

    Arjen Robben está lesionado y no aseguró que vuelva a jugar con el Groningen

    El holandés, quien volvió de su retiro para militar con el equipo del que es hincha, al parecer tomaría la decisión de dejar el fútbol, nuevamente.

  Arjen Robben
    Arjen Robben, del FC Groningen, al momento de la lesión sufrida este domingo.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Arjen Robben no la pasa bien: será baja con el Groningen por lo menos hasta diciembre

    El futbolista holandés, quien sufre diversas molestias físicas, solo ha podido jugar 44 minutos en lo que va de la presente temporada.

  Arjen Robben gol Groningen
    Arjen Robben metió un gol con el Groningen después de 18 años.
    @fcgroningen
    Gol Caracol

    ¡Un grito de alegría! Arjen Robben volvió del retiro y ya marcó su primer gol con Groningen

    El jugador holandés regresó del retiro del fútbol para jugar esta temporada con el equipo de sus amores y en el que inició su carrera profesional hace 18 años.

Lo más visto
Óscar Villegas, director técnico de la Selección de Bolivia.
Óscar Villegas, director técnico de la Selección de Bolivia.
AFP
Gol Caracol

Técnico de Bolivia se tiene fe pensando en Mundial 2026; “no olvido para lo que fue contratado”

Óscar Villegas habló en lo que viene siendo los partidos de preparación de la selección de Bolivia, pensando en el repechaje del mes de marzo, esperando conseguir el cupo al Mundial de este año.

Yaser Asprilla y Jhon Solís Girona
Yaser Asprilla y Jhon Solís con el Girona de España - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Girona salió de un colombiano, para poder contratar al argentino Claudio 'Diablito' Echeverri

Este domingo hubo noticias en Europa que relaciona a dos futbolistas sudamericanos. Jhon Solís se fue al Birmingham, de Inglaterra, y con eso le abrió espacio al exRiver Plate, Echeverri.

Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce
Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce
@fenerbahce/Instagram
Colombianos en el exterior

Cuentan conflicto de Jhon Durán en Turquía, y ni el idioma fue un problema; “se enfadó”

El colombiano Jhon Durán, quien tiene un duro carácter en la cancha, tuvo una discusión con un joven jugador en partido con el Fenerbahce, y revelaron qué fue lo que pasó entre los dos.

Juan Fernando Quintero, Marcelo Gallardo y Kevin Castaño, tras un partido de River Plate
Juan Fernando Quintero, Marcelo Gallardo y Kevin Castaño, tras un partido de River Plate
Getty Images
Colombianos en el exterior

Jugador de Selección Colombia la pasa mal en River Plate; “difícil explicar por qué juega siempre”

En medio de la pretemporada de River Plate, salen críticas para un futbolista de nuestro país que no está mostrando un buen nivel y eso le está costando ser apuntado por prensa e hinchas.

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Foto: AFP
Selección Colombia

Estadio donde debuta Colombia en el Mundial 2026, no está listo; “queda trabajo por hacer”

Se conocieron imágenes de cómo va la remodelación del estadio Azteca, donde la Selección Colombia comenzará su camino en el Mundial del presente año. ¿Cómo va la construcción?

Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán con el Fenerbahce - Foto:
Fenerbahce Oficial
Colombianos en el exterior

A Jhon Durán se la perdonaron en la Europa League; novedad importante con el Fenerbahçe

El delantero colombiano Jhon Durán y el Fenerbahçe fueron notificados en las últimas horas sobre una decisión de la UEFA Europa League.