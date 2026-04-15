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Gol Caracol  / Nuevo DT de Inter Miami, encantado con Messi; "es extraordinario entrenar al mejor de la historia"

Nuevo DT de Inter Miami, encantado con Messi; "es extraordinario entrenar al mejor de la historia"

Guillermo Hoyos fue anunciado como nuevo DT de Inter Miami y en sus primeras declaraciones no ocultó su emoción por dirigir al astro argentino Lionel Messi.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Lionel Messi con Inter Miami.
Lionel Messi con Inter Miami.
Getty Images.

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