Linda Caicedo, ¡a ponerse las 'pilas'!; rival ya empezó a dejarle el 'tierrero' en la Liga

El FC Barcelona inició con pie derecho la Liga femenina de España, sumando seis puntos de seis posibles, que envían al Real Madrid, de Linda Caicedo, a la parte baja de la tabla de posiciones; alejada de los puestos de título.

Y es que las 'culés' se dieron festín en San Mamés, destrozando al Athletic Club con un inapelable 1-8 ante más de 11.000 aficionados que se dieron cita en las gradas de 'La Catedral'.

Sendos dobletes de Ewa Pajor, Vicky López y Aitana Bonmatí, un golazo de Patri Guijarro y uno en propia puerta de la portera local Adriana Nanclares plasmaron la absoluta superioridad del Barça ante un cuadro bilbaíno muy frágil que maquilló muy levemente la goleada con un tanto, de muy bella factura, de la internacional Maite Zubieta.

El Barça dejó sentenciado el partido en una primera parte que fue un monólogo azulgrana. Un cuarto de hora tardaron las jugadoras de Pere Romeu en romper el débil sistema defensivo local. Fue después de un grave error en la salida de balón aprovechado por Salma Paralluelo para poner un gran pase de gol a Vicky López.

Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid AFP

Un duro golpe para el Athletic, que, en el 21, recibió el segundo mazazo con un golazo de Patri Guijarro que será sin duda uno de los mejores de la temporada. Apenas dos metros por delante de la línea del centro del campo la internacional lanzó una parábola perfecta que superó a Nanclares.

Sin capacidad de respuesta ni dar apenas señales de vida, las rojiblancas fueron pasto más tarde del instinto de Ewa Pajor. La polaca exhibió su calidad para doblar la ventaja azulgrana sacando el máximo partido a dos excelentes pases en profundidad de Kika Nazareth.

Las visitantes no bajaron el ritmo tras el descanso. En la primera jugada Nanclares no pudo evitar al quinto tras un despeje envenenado de Leire Baños. El 0-5 marcó una leve reacción rojiblanca. Fueron los mejores momentos del Athletic, adornados por Maite Zubieta con un buen gol desde casi el centro del campo.

Pero el Barça, a pesar de haberse asegurado los tres puntos seguramente con más comodidad de la esperada, no levantó el pie y siguió golpeando sin piedad a las bilbaínas, primero con un derechazo a la escuadra de Aitana, más tarde con una buena acción de área de Vicky y, por último, con otro buen gol, ahora con la izquierda, de Bonmatí.

Gran victòria a San Mamés! ✅ pic.twitter.com/3btInXq8yq — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 7, 2025

Pudo haber sido incluso más escandaloso el marcador, pero en el tiempo extra la colegiada anuló a Claudia Pina el que hubiera sido el noveno por fuera de juego previo.

Ficha técnica:

1.- Athletic Club: Nanclares; Elexpuru, Landaluze, Bibi (Maddi, m.70), Nerea Nevado; Leire Baños (Azkona, m.70), Zubieta (Oguiza, m.79), Valero, Sara Ortega; Agote (Vilariño, m.83) y Amezaga (Ane Campos, m.79).

8.- FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes (Torrejón, m.72), María León (Aleixandri, m.57), Brugts (Aïcha, m.70); Kika (Sydney, m.57), Patri (Pina, m.64), Aitana; Paralluelo, Pajor y Vicky.

Goles: 0-1, m.15: Vicky. 0-2, m.21: Patri. 0-3, m.23: Pajor. 0-4, m.40: Pajor. 0-5, m.46: Nanclares, en propia puerta. 1-5, m.52: Zubieta. 1-6, m.60: Aitana. 1-7, m.80: Vicky. 1-8, m.89: Aitana.

Árbitra: Elisabeth Calvo Valentín (Comité madrileño). Sin tarjetas.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Liga F Moeve disputado en San Mamés ante 11.030 espectadores.