Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, ¡a ponerse las 'pilas'!; rival ya empezó a dejarle el 'tierrero' en la Liga

Linda Caicedo, ¡a ponerse las 'pilas'!; rival ya empezó a dejarle el 'tierrero' en la Liga

A la colombiana, quien hace unos días regresó a España para iniciar pretemporada con el Real Madrid femenino; ya le empezaron a sacar ventaja en la Liga femenina.

Linda Caicedo marcó gol con Real Madrid femenino vs Eibar, por la Liga F.
Linda Caicedo marcó gol con Real Madrid femenino vs Eibar, por la Liga F.
Foto: Getty
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 08:45 a. m.
Editado por: Gol Caracol