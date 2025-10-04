Linda Caicedo anotó golazo con el Real Madrid femenino; vea la anotación

La jugadora colombiana Linda Caicedo se reportó en la red contraria con el Real Madrid, que se midió en condición de local al Levante Las Planas, en un encuentro válido por la sexta fecha de la Liga F de España.

A los 26 minutos, Caicedo adelantó al conjunto 'merengue' con un remate de zurda desde fuera del área, tras una asistencia de Filippa Angeldahl. Este fue el primer gol de la temporada para la vallecaucana en la presente edición del campeonato.



Así fue el gol de Linda Caicedo con el Real Madrid femenino