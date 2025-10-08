Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, figurón con tres asistencias en Real Madrid vs. Roma por Champions

Linda Caicedo, figurón con tres asistencias en Real Madrid vs. Roma por Champions

La figura de la Selección Colombia femenina tuvo una destacada actuación en el debut de las ‘merengues’ en la Champions League, disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, en un partido de la Champions League femenina
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid, en un partido de la Champions League femenina
Getty Images

