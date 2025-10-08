Linda Caicedo, figurón con tres asistencias en Real Madrid vs. Roma por Champions

Linda Caicedo fue titular en el debut del Real Madrid en la Champions League femenina, donde, por la primera fecha de la fase de liga, el conjunto ‘merengue’ se enfrentó en condición de local a la Roma.

La jugadora colombiana fue una de las figuras del encuentro al aportar dos asistencias. Su primera intervención llegó a los 42 minutos, cuando asistió a Alba Redondo, mientras que en la parte complementaria fue clave en la quinta anotación de Caroline Weir, a los 59 minutos de juego.

A los 73 minutos, Caicedo volvió a vestirse de asistidora con un preciso centro para Eva Navarro, quien de cabeza marcó el 6-2.



Así fueron las asistencias de Linda Caicedo en Champions League con el Real Madrid

¡OTRA ASISTENCIA DE LINDA CAICEDO! Un verdadero JUGADÓN del Real Madrid, con participación de la colombiana y la definición de Caroline Weir, para el 5-2 sobre Roma.



¡HAT-TRICK DE ASISTENCIAS! Linda Caicedo bajó la pelota con categoría y luego habilitó a Eva Navarro para el ¡6-2! de Real Madrid sobre Roma.



