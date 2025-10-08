Vea la asistencia de Linda Caicedo en Real Madrid vs. AS Roma, por Champions League

Por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League femenina, el Real Madrid se enfrentó a la Roma en el Estadio Alfredo Di Stéfano, donde la jugadora colombiana Linda Caicedo fue titular con el conjunto ‘merengue’.

A los 6 minutos de juego, Alba Redondo abrió el marcador para el Real Madrid, mientras que Evelyne Viens igualó para la visita a los 16. Por su parte, Caroline Weir volvió a poner en ventaja a la ‘Casa Blanca’ al minuto 23, pero Emilie Haavi empató 2-2 de manera transitoria. Finalmente, Redondo marcó el 3-2 a los 42 minutos, tras una genial asistencia de Linda Caicedo.



Así fue la asistencia de Linda Caicedo con el Real Madrid