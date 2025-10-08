Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Linda Caicedo en Real Madrid vs. AS Roma, por Champions League

Vea la asistencia de Linda Caicedo en Real Madrid vs. AS Roma, por Champions League

La jugadora colombiana, de 20 años participó en una de las anotaciones durante el debut del conjunto ‘merengue’ en la Champions League femenina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Real Madrid femenino, con Linda Caicedo, espera hacer una buena campaña en la Champions League femenino.
Foto oficial del Real Madrid femenino

