Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, importante en valioso triunfo del Real Madrid femenino en la actual Liga F

Linda Caicedo, importante en valioso triunfo del Real Madrid femenino en la actual Liga F

La delantera colombiana disputó 33 minutos en la victoria 2-1 del Real Madrid femenino sobre Madrid CF, este domingo. Así fue el desempeño de Linda Caicedo en el Alfredo Di Stéfano.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 14, 2025 03:17 p. m.
Comparta en:
Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid femenino frente al Madrid CF por Liga F.
Linda Caicedo en acción de juego con Real Madrid femenino frente al Madrid CF por Liga F.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad