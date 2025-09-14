Linda Caicedo, importante en valioso triunfo del Real Madrid femenino en la actual Liga F

Real Madrid femenino volvió a la acción en la Liga F, enfrentando este domingo en el Alfredo Di Stéfano al Madrid CF. Luego de varios meses sin jugar en dicho escenario deportivo, las 'merengues' supieron imponer condiciones, ganando el cotejo de la tercera jornada del presente campeonato por marcador de 2-1. Linda Caicedo ingresó en la segunda parte en la 'Casa Blanca' y dejó jugadas destacadas, pero que no liquidaron sus compañeras.

Tras haber obtenido un triunfo por 1-2 en su visita al Eintracht Frankfurt por la ida de la tercera ronda de clasificación a la Champions femenina, las del Real enfocaron sus esfuerzos de sumar de a tres en el certamen doméstico; lograr su primera victoria que le permitiera escalar en la tabla de posiciones, y lo lograron. Recordemos que Linda y compañía llegaban con una derrota y un empate a cuestas.

Las dirigidas por Pau Quesada se fueron arriba en el tablero por intermedio de Alba Redondo, quien al minuto 17 decretó el 1-0. Pero la alegría le duró poco a las 'merengues' porque Ángela Sosa, al 21', decretó el 1-1 parcial.

Alba Redondo (der.) abrió la cuenta para el Real Madrid femenino contra Madrid CF. X de @realmadridfem

Para la fortuna de los presentes en el Alfredo Di Stéfano, Caroline Weir volvió a adelantar al Real Madrid. La escocesa convirtió el 2-1, al 34.

Para la segunda parte, Linda Caicedo recibió el 'aval' para entrar al campo de juego y desde su posición por la banda, dejó a sus compañeras perfiladas de cara al arco contrario. Sin embargo, éstas no estuvieron finas en la definición. También generó su propia opción.

Desde los números, según 'Sofascore', la figura de la Selección Colombia creó una opción clara de gol, tuvo un pase clave, tres regates completos y una precisión en los pases del 92 por ciento. Su calificación fue de 7.8 sobre 10, en 33 minutos disputados.

Linda Caicedo y sus números en Real Madrid femenino vs Madrid CF por la Liga F. Sofascore

Ficha técnica:

2- Real Madrid: Frohms, Silvia Cristóbal, Lakrar, M. Méndez, Holmgaard, Toletti (Folgado, 68’), Bennison, Weir (Däbritz, 57’), Eva Navarro (Athenea, 57’), Feller (Linda Caicedo, 57’) y Redondo (Iris Ashley, 82’).

1- Madrid CFF: Gracia, Esther (Rylov, 65’), Vilafañe, Hickmann (Rivas, 66’), Hildur, Alba Ruiz (Marcos, 66’), Allegra, Mendoza, Melgard, Nautnes y Sosa.

Goles: Alba Redondo y Caroline Weir para Real Madrid femenino, y Ángela Sosa, para el Madrid CF.

Estadio: Alfredo Di Stéfano.

Jornada: partido por la tercera fecha de la Liga F 2025/2026.



¿Cuándo es el próximo partido del Real Madrid femenino de Linda Caicedo?

El jueves 18 de septiembre frente al Eintracht Frankfurt por la vuelta de la tercera ronda de clasificación a la Champions femenina. El balón rodará en el Alfredo Di Stéfano a la 1:00 de la tarde, en horario de Colombia.