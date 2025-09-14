Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Jugadores sin alma"; así señalan a jugadores de Millonarios tras caída 3-0 con Alianza

"Jugadores sin alma"; así señalan a jugadores de Millonarios tras caída 3-0 con Alianza

El conjunto 'embajador' sufrió un duro revés en Valledupar, situación que derivó en las protestas de los hinchas de Millonarios, quienes exigieron mayor entrega a los futbolistas.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 14, 2025 02:08 p. m.
Comparta en:
Acción de juego entre Alianza y Millonarios por la Liga BetPlay II-2025.
Acción de juego entre Alianza y Millonarios por la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad