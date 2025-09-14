"Jugadores sin alma"; así señalan a jugadores de Millonarios tras caída 3-0 con Alianza

La fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025 dejó un golpe duro para Millonarios. El equipo dirigido por Hernán Torres cayó estrepitosamente 3-0 en su visita a Alianza FC, en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. La derrota no solo significó un retroceso en la tabla de posiciones para los ‘embajadores’, sino que también destapó un fuerte malestar en la hinchada, que no dudó en expresar su descontento en redes sociales y de manera directa hacia los jugadores.

El conjunto local, comandado por Hubert Bodhert, fue amplio dominador del compromiso y se quedó con los tres puntos gracias a las anotaciones de Jesús Muñoz, Edwin Torres y Carlos Lucumí. Con este triunfo, Alianza alcanzó 15 unidades y entró al grupo de los ocho, mientras que Millonarios se marchó con más dudas que certezas.

El panorama se complicó aún más cuando Sergio Mosquera fue expulsado, dejando al cuadro azul con diez jugadores durante gran parte del partido. Esa inferioridad numérica terminó de desnudar las falencias en defensa y ataque de un equipo que no encontró la manera de reaccionar.



Hinchas de Millonarios arremeten contra jugadores

Alianza vs. Millonarios, por la fecha 11 de la Liga BetPlay Colprensa

Más allá del resultado, lo que se hizo viral tras el encuentro fue la reacción de los aficionados. A través de las redes sociales circularon varios videos grabados en la sala de espera del aeropuerto de Valledupar, donde estaban los futbolistas esperando el vuelo de regreso a Bogotá.

En las imágenes se escucha cómo un grupo de hinchas increpó con dureza a los jugadores y al cuerpo técnico. Las críticas giraron en torno al rendimiento, la falta de compromiso y los resultados recientes. Incluso, uno de los aficionados pidió directamente a Hernán Torres que apueste por los juveniles en lo que resta del campeonato.

“Véalos ahí, un equipo de C les metió 3-0. ¿Cuánto cobran? No se paran duro (…) acá hay 20 que pueden coger un vuelo, el resto se está montando en un bus a viajar 18 horas y ustedes cagados de la risa, qué vergüenza (…) profe (Hernán Torres), si tiene que borrarlos a todos, bórrelos. Si tenemos que jugar con Sub-20 y quedar últimos, que quedemos. No se aguante eso porque le exige Serpa y Camacho”, se escucha decir a un hincha en uno de los videos más compartidos.

¡NO NOS VAN A CALLAR! ¡LA PROTESTA CONTINÚA HASTA SALIENDO CAMPEONES!



Hinchas que sienten, aman y viven por este club viajando mas de 18 horas para ver un equipo sin alma.



Jueguen como cobran, jugadores sin alma. pic.twitter.com/el5UiUq7e6 — Barra Legado AzulⓂ️ (@LegadoAzul07) September 14, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

La revancha para Millonarios llegará pronto. El próximo martes 16 de septiembre tendrá acción en la Copa Colombia, cuando reciba a Envigado en El Campín por el partido de vuelta de los cuartos de final. La serie está abierta y los azules buscarán igualar el global (1-0) camino ante su público. El compromiso está programado para las 8:10 p. m. (hora colombiana).