Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y Real Madrid celebraron en previa de Champions League: victoria 2-1 sobre Eintracht

Linda Caicedo y Real Madrid celebraron en previa de Champions League: victoria 2-1 sobre Eintracht

La colombiana Linda Caicedo jugó 75 minutos en el triunfo fuera de casa del Real Madrid sobre el Eintracht Frankfurt por la tercera ronda de la Champions League femenina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 11, 2025 02:07 p. m.
Comparta en:
Linda Caicedo en Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid.
Linda Caicedo en Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid.
Real Madrid femenino.

Publicidad

Publicidad

Publicidad