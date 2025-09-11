Linda Caicedo y Real Madrid celebraron en previa de Champions League: victoria 2-1 sobre Eintracht

Este jueves 11 de septiembre, Real Madrid venció 2-1 al Eintracht Frankfurt por la tercera ronda previa de la UEFA Champions League femenina. La colombiana Linda Caicedo fue titular en el conjunto 'merengue', participó en el primer gol y jugó 75 minutos.

Las alemana arrancaron con toda, presionando a la defensa de las españolas e intentando ahogarlas en la salida. Madrid tuvo que recurrir al contrataque y Caicedo fue clave en esa labor en ofensiva.

El primer tanto de las 'merengues' tuvo la participación de la 'cafetera'. Linda tomó la pelota por izquierda y sacó un potente derechazo que se estrelló en el travesaño del arco. El rebote fue cazado por Filippa Angelda, quien remató desde fuera del área y anotó.

La dinámica del encuentro no cambió mucho. A los 35 minutos, Real Madrid tuvo un tiro de esquina, metió la pelota al área y en medio de un mar de piernas, la delantera Signe Bruun no perdonó y marcó con un zurdazo.

Cuando todo pintaba para cómoda victoria al descanso, Eintracht logró el descuento al 45' por intermedio de Nicole Anyomi.

Para la segunda parte, la necesidad de las alemanas le generó muchos espacios en ataque a las 'merengues', sin embargo, no los supieron aprovechar. De hecho, las 'águilas' por poco consiguen la igualdad, pero la arquera Merle Frohms tuvo intervenciones importantes bajo los tres palos.

Finalmente, Caicedo fue sustituida a los 75 minutos por Eva Navarro. La victoria fue para las 'ibéricas'. El encuentro de vuelta será el 18 de septiembre, a la 1:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Real Madrid femenino vs. Eintracht Frankfurt. Real Madrid femenino.

Ficha técnica:

Eintracht Frankfurt: Lina Altenburg, Elisa Senss, Lisanne Gräwe, Laura Freigang, Nina Lührssen, Amanda Ilestedt, Geraldine Reuteler, Nicole Anyomi, Nadine Riesen, Jella Veit y Ereleta Memeti. DT: Niko Arnautis.

Real Madrid: Merle Frohms, Sheila García, Maelle Lakrar, María Méndez, Yasmim Ribeiro, Sandie Toletti, Filippa Angeldahl, Sara Däbritz, Athenea del Castillo, Linda Caicedo y Signe Bruun. DT: Pau Quesada.

Estadio: am Brentanobad, en Frankfurt.

Árbitra: Kirsty Dowle (Inglaterra).

Goles: Filippa Angeldal (13'), Signe Bruun (35') y Nicole Anyomi (45').