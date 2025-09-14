Hermano de Kylian Mbappé es noticia en la liga de Francia; anotó su primer gol como profesional

El hermano de Kylian Mbappé, Ethan, tuvo este domingo su bautizo de gol en la victoria del Lille sobre el Toulouse en la liga de Francia. El volante, de 18 años, marcó la segunda anotación con la que su equipo logró los tres puntos.

Ethan, en el minuto 90+8, recibió un centro de su compañero Osame Sahraoui desde la banda izquierda y remató con un potente disparo al lado contrario del portero del Toulouse, Guillaume Restes, para poner a celebrar a todos los asistentes al estadio Pierre-Mauroy.

El jugador con su gol permitió el triunfo de su equipo, con el que ahora se ubican en la segunda posición de la Ligue 1 con diez puntos en las cuatro jornadas disputadas, con un saldo de tres victorias y un empate, a dos puntos del líder de la liga, el Paris Saint Germain, que ha ganado todos sus encuentros.

Publicidad

Para Ethan Mbappé éste fue su primer gol como profesional, en su corta carrera. Llegó al Lille procedente del PSG hace un año, y hasta ahora está asentándose en el primer equipo del conjunto francés. Antes había marcado 14 anotaciones con el conjunto sub-19 del Paris, y ahora comienza su cuenta goleadora como profesional en su décimo octavo partido con la camiseta de 'les dogues'.



Vea el gol de Ethan Mbappé

¡TRIUNFO CON GOL DE MBAPPÉ AL MINUTO 98! Ethan, hermano de Kylian, marcó en el final y le dio la victoria al Lille 2-1 sobre Toulouse, para desatar la LOCURA de los hinchas.



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iWRGiY0KNM — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025