Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hermano de Kylian Mbappé es noticia en la liga de Francia; anotó su primer gol como profesional

Hermano de Kylian Mbappé es noticia en la liga de Francia; anotó su primer gol como profesional

Ethan Mbappé, hermano del delantero de Real Madrid, convirtió su primera anotación como jugador profesional en la victoria de Lille 2-1 frente a Toulouse. ¡Vea el gol del francés!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 14, 2025 02:17 p. m.
Comparta en:
Ethan Mbappé, celebrando su primer gol con el Lille
Ethan Mbappé, celebrando su primer gol con el Lille
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad