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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo no se quedó por fuera de la 'fiesta': vea su gol en Real Madrid vs París por Champions

Linda Caicedo no se quedó por fuera de la 'fiesta': vea su gol en Real Madrid vs París por Champions

Este martes, la colombiana se reportó en el marcador para el Real Madrid femenino en duelo por la cuarta jornada de la Champions League contra el París FC. ¡Así fue el tanto de Linda Caicedo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Linda Caicedo en Real Madrid vs. París FC por la Champions League Femenina.
Linda Caicedo en Real Madrid vs. París FC por la Champions League Femenina.
Foto: AFP

Linda Caicedo no se quedó por fuera de la 'fiesta' en el partido que Real Madrid enfrentó al París FC, por la cuarta jornada de la Champions League Femenina. La delantera colombiana convirtió el 3-0 parcial para las 'merengues', este martes, en compromiso que se efectuó en el césped del Alfredo Di Stéfano.

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La número '18' de las blancas picó al área, y de primera, definió de zurda y cruzado ante la salida de la golera del elenco francés. Su festejo no se hizo esperar después, con baile incluido.

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