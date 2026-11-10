Linda Caicedo no se quedó por fuera de la 'fiesta': vea su gol en Real Madrid vs París por Champions

Linda Caicedo no se quedó por fuera de la 'fiesta' en el partido que Real Madrid enfrentó al París FC, por la cuarta jornada de la Champions League Femenina. La delantera colombiana convirtió el 3-0 parcial para las 'merengues', este martes, en compromiso que se efectuó en el césped del Alfredo Di Stéfano.

La número '18' de las blancas picó al área, y de primera, definió de zurda y cruzado ante la salida de la golera del elenco francés. Su festejo no se hizo esperar después, con baile incluido.

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Vea el gol de Linda Caicedo en Real Madrid vs. París FC en la Champions League Femenina:

GOL DE LINDA CAICEDO PARA EL 3-0 DE REAL MADRID



Picó al área de interior y con definición precisa de zurda aumentó la ventaja ante París FC. ¡Qué crack!



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