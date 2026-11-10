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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / De Juan Camilo 'Cucho' Hernández, ausente de Selección Colombia, llegan novedades desde Betis

De Juan Camilo 'Cucho' Hernández, ausente de Selección Colombia, llegan novedades desde Betis

De Juan Camilo 'Cucho' Hernández se conocieron noticias este martes, después que se sufriera una lesión con su club, en donde hablan de una evolución significativa. Se ponen plazos.

Por: EFE
Actualizado: 10 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero del Betis
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero del Betis
AFP

El delantero colombiano del Betis, Cucho Hernández va dando pasos en la recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 17 de octubre ante el Barcelona y ya se ejercita sobre el césped aunque sin balón para volver en el derbi ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán del próximo 21 de noviembre.

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En ese partido ante los culés, el punta cafetero sufrió una lesión en el sóleo proximal izquierdo con un plazo aproximado de recuperación de un mes que se va cumpliendo con las reservas y cautela que ha expresado este martes en rueda de prensa el técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini.

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"Hay que ver como evoluciona en la parte física. Vamos a ver como evoluciona de aquí a la próxima semana, si siente molestias. Lo evaluaremos", dijo el técnico de Santiago en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante el Navalcarnero, tras el que el Cucho tendrá diez días por delante para avanzar y estar a punto para el derbi.

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'Seguimos dando pasos, con todo, Cucho!', destaca el Betis en unas imágenes que ha distribuido de la evoluciones en el entrenamiento de Cucho Hernández, clave en los esquemas de Pellegrini, quien lo ha utilizado en nueve partidos de Liga y dos de Liga de Campeones en los que ha sumado tres goles y ha destacado, además, por su aportación táctica y juego sin balón.

En lo que va de la temporada, Juan Camilo 'Cucho' Hernández ha disputado un total de 10 partidos, nueve por liga y uno en la Champions League. En el torneo doméstico ha sabido aportar con dos goles y dos asistencias, mientras que en el plano internacional dejó su sello al marcarle al Porto en su única presentación europea hasta el momento.

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